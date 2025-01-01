Les partis politiques de Laval se prononcent sur la forêt urbaine

Comment bâtir des villes plus vertes, plus saines et résilientes? Cette question qui est au cœur des préoccupations de l'organisme CANOPÉE a servi de trame de fond à la tribune sur la forêt urbaine. Cet événement, qui a eu lieu le 12 septembre dernier, en plein cœur du bois de l’Équerre, a permis de poser la question aux trois principaux partis politiques de Laval : Parti Laval, Mouvement lavallois et Action Laval. Les deux premiers partis ont accepté l'invitation tandis qu’Action Laval a décliné.

La tribune a mis la table à la projection du documentaire Forêt urbaine, présenté dans le cadre du Cinébois et de la programmation d’activités offertes dans les bois de Laval. Ensemble, ces deux volets ont ouvert et renforcé le dialogue et la mobilisation autour de la protection et de la mise en valeur des arbres en ville.

Un représentant par parti politique a pris le micro pour présenter les priorités et la vision pour la forêt urbaine de Laval. Claude Larochelle du Parti Laval et Mohamed Ba du Mouvement lavallois se sont prêtés à cet exercice éclairant. Voici les grandes lignes des positions présentées lors de la tribune.

Priorités du Parti Laval

Planter 100 000 arbres en 4 ans et atteindre une canopée de 30% en protégeant les parcs, boisés, berges et milieux naturels existants;

Créer un Grand parc de l’Ouest à Laval et des parcs éponges pour réduire les inondations, embellir nos quartiers et rendre la nature accessible pour tous ;

Et accélérer le verdissement des boulevards et quartiers denses, afin d’augmenter la résilience aux changements climatiques et améliorer la qualité de vie.

Vision

Faire de Laval une ville où chaque citoyen vit à proximité d’un espace vert, où la canopée protège contre les îlots de chaleur et où nos boisés et parcs deviennent un véritable héritage collectif.

Priorités du Mouvement lavallois

Planter 30 000 arbres en 3 ans sur des terrains privés, publics et institutionnels;

Augmenter la protection des bois à Laval selon une cible initiale de 14 %, ayant atteint 18% et qui continue d’augmenter;

Et augmenter la résilience de la forêt urbaine en la diversifiant et en assurant sa pérennité (entretien à long terme).

Vision

Oeuvrer pour que la forêt urbaine soit vaste, résiliente et qu’elle puisse continuer à lutter contre les îlots de chaleur pour améliorer la qualité de vie des Lavalloises et des Lavallois.

Cette activité non partisane et équitable, qui a eu lieu en plein air et dans un contexte convivial, était accessible à toute personne intéressée par les enjeux entourant la préservation et la mise en valeur des milieux naturels urbains à Laval.

Pourquoi protéger la forêt urbaine est essentiel selon CANOPÉE ?

La forêt urbaine n’est pas un luxe, mais une infrastructure verte essentielle : elle rafraîchit nos villes et réduit les îlots de chaleur, améliore la qualité de l’air et de l’eau, favorise la biodiversité, soutient la santé physique et psychologique des citoyens et augmente notre capacité à lutter contre les changements climatiques et à atténuer ses impacts.