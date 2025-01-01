Des engagements pour le vieillissement actif et serein pris par Stéphane Boyer

Dans le cadre de la campagne électorale municipale en cours, le chef du Mouvement Lavallois et maire actuel de Laval, Stéphane Boyer présente ses engagements pour faire de la Ville un modèle pour le vieillissement actif et serein.

Son équipe propose une série de mesures afin de sécuriser les quartiers et faciliter les déplacements des aînés sur le territoire. Dans un communiqué, le parti rappelle qu'au courant du dernier mandat de l'administration Boyer, le programme La culture en visite, qui permet aux aînés en résidence de profiter d’activités culturelles directement chez eux, a été mis en place.

De plus, le programme de subvention pour favoriser le soutien à domicile a été maintenu ainsi que la gratuité de la passe d’autobus et ce, malgré la crise du financement du transport en commun, afin de favoriser l’autonomie et la mobilité des personnes du troisième âge.

« Bien vieillir, c’est une fierté lavalloise. Comme maire, je souhaite que notre ville offre un cadre de vie sécuritaire et stimulant aux personnes aînées. Pour notre prochain mandat, je m’engage à améliorer nos aménagements urbains afin de faciliter leurs déplacements dans les quartiers. Je veux aussi que la Ville fasse sa part dans la lutte contre la fraude en soutenant les organismes qui viennent en aide aux aînés qui en seraient victimes. », exprime Stéphane Boyer, maire de Laval.

Ainsi, le Mouvement Lavallois - Équipe Stéphane Boyer s'engage à bonifier les aménagements urbains aux abords des résidences pour personnes aînées et des lieux qu’elles fréquentent, développer de nouveaux sentiers accessibles et sécuritaires dans les boisés, mettre en place des actions pour favoriser le sentiment de sécurité des aînés et lutter contre leur isolement et soutenir les organismes communautaires qui luttent contre la fraude auprès des aînés.