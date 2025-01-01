Parti Laval présente ses engagements pour les services des quartiers

Dans le cadre de la présente campagne électorale municipale, le Parti Laval - Équipe Larochelle présente leur vision pour améliorer les services des quartiers de la Ville de Laval.

« Nos citoyennes et citoyens veulent des services accessibles, des lieux de rencontre, des parcs entretenus et des espaces où ils se sentent bien. Laval doit redevenir une ville à échelle humaine, proche de ses gens. Les infrastructures et les services de proximité, ça fait partie de notre ADN. Laval mérite mieux et, à Parti Laval, nous sommes prêts à offrir une alternative crédible aux Lavalloises et Lavallois », d’affirmer Claude Larochelle, candidat à la mairie et chef de Parti Laval.

Investir dans les quartiers

Par ces premiers engagements, le parti rappelle son désir de s'impliquer concrètement dans les quartiers et les services de proximité. « Ce qu’on propose, ce n’est pas du tape-à- l’œil ni des projets pharaoniques concentrés au centre-ville, mais des investissements concrets, précis et utiles pour améliorer le quotidien des gens sans peser trop lourd sur le budget de la ville. Nous devons équiper nos quartiers avec des infrastructures sportives et culturelles qui répondent à leurs besoins et des espaces de loisirs et de rencontre pour nos aînés et les familles. Ces lieux de rencontres seront équipés pour répondre aux besoins avec des bancs et des toilettes publiques accessibles et des services de proximité. Ce que l’on veut, ce sont des quartiers mieux desservis où les services aux citoyens seront au rendez-vous, rien de moins », explique M. Larochelle.

Les mesures

Claude Larochelle présente ainsi cinq mesures pour améliorer les différents services municipaux dans les quartiers de la ville.

Il propose de construire en huit et dix structures couvertes polyvalentes, adaptées à toutes les saisons, permettant des activités sportives, récréatives et culturelles (patinage, pickleball, danse, événements communautaires, etc.).

De doter les quartiers qui en sont démunis avec des équipements de base pour répondre aux besoins réels des familles (bibliothèques de quartier, piscines intérieures, arénas et centres communautaires) et déployer une offre culturelle et de loisir mobile, notamment pour rejoindre les aînés dans leur milieu de vie.

D'installer 1 000 nouveaux bancs publics et améliorer l’accès aux toilettes publiques dans les parcs, sur les sentiers et dans les rues, afin de rendre les quartiers plus conviviaux et inclusifs.

De créer un office de consultation publique indépendant, garantissant que les Lavallois aient leur mot à dire sur les grands projets et les choix stratégiques de la Ville.

Finalement, d'aménager 34 nouveaux parcs canins dans les quartiers afin d’atteindre un total de deux par districts.

« Laval mérite mieux. On a besoin d’un maire qui connaît ses dossiers, qui n’est pas là pour les caméras et les rubans, mais pour livrer. C’est le temps d’arrêter le gaspillage, de s’occuper des vraies affaires en étant responsable et efficace. À Parti Laval, on s’y engage, dès maintenant », d’affirmer le chef et candidat à la mairie.

Une ville qui s’occupe du bien-être de sa population

M. Larochelle, explique qu’il était important, pour son équipe et lui, en plus de ces importants investissements dans les quartiers, d’avoir une administration municipale « qui prend soin de sa population, dans ses quartiers, dans ses services, dans ses espaces publics. Une ville qui protège la santé et le bien-être de ses citoyennes, de ses citoyens, mais aussi de leurs animaux. »

C’est pourquoi M. Larochelle annonçait également, ce matin, que son administration s’engagerait à soutenir les organismes qui luttent contre l’exclusion, appuyer les services de santé mentale et renforcer les ressources destinées aux personnes en situation d’itinérance. Le parti s’engage également à appuyer avec vigueur tout projet visant la construction d’un nouvel hôpital à Laval et d’une Maison des naissances, pour améliorer l’accès aux soins.

Dans cette même vision, Parti Laval veut aussi mieux prendre soin des animaux domestiques, un dossier porté depuis plusieurs années par l’élue de la formation dans Marc-Aurèle-Fortin, Louise Lortie, en construisant un centre animalier moderne à Laval permettant de réellement mettre en place un programme capture, stérilisation, retour et maintien (CSRM) pour contrôler la population de chats errants.

« Après 12 ans de règne sans partage du parti du maire Boyer, Laval mérite mieux. Le 2 novembre, elle mérite une administration sérieuse, rigoureuse et tournée vers les vraies priorités. Une administration de Parti Laval – Équipe Larochelle qui prendra soin de sa population et s’occupera enfin des quartiers lavallois et des services de proximité », de conclure Claude Larochelle.