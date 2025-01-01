Nous joindre
Élections municipales 2025

Le Mouvement lavallois veut faire de la ville une destination sportive

durée 10h00
26 septembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

S'appuyant sur la nouvelle concernant l'arrivée de la première équipe québécoise de soccer professionnel de la Première ligue canadienne (PLC) à Laval, le Mouvement lavallois- Équipe Stéphane Boyer s’engage à continuer à soutenir le développement de nouveaux attraits sportifs et événementiels de grande envergure.

Dans le cadre de la campagne électorale municipale, le maire actuel et chef du parti, Stéphane Boyer, réaffirme son ambition de faire de la ville une destination sportive incontournable.

Mentionnons qu'au cours des quatre dernières années, Laval a accueilli plusieurs grand événements : les Jeux du Québec et de la Francophonie, des matchs de l'équipe féminine de hockey la Victoire, du basket-ball de la G League, filière de la NBA et le Rocket de Laval. La Ville a également appuyé l’implantation des Roses, membre de la Super Ligue du Nord. 

« Laval, c’est une vraie ville de sports ! Les Lavallois n’ont plus besoin de traverser la rivière des Prairies pour avoir accès à une offre événementielle sportive de qualité. Comme maire, ça me rend fier. Après avoir été perçue longtemps comme une simple extension de Montréal, Laval prend son envol. Son dynamisme profite directement à sa population et à ses visiteurs, qui sont de plus en plus nombreux à venir profiter des événements sportifs de compétition dans notre ville. Je souhaite que nous poursuivions sur cette lancée dans les prochaines années. », indique M. Boyer. 

 

