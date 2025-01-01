Action Laval : Frédéric Mayer propose une refonte de la mobilité à Laval

Dans le cadre de la campagne électoral municipale actuelle, le candidat à la mairie de Laval et chef du parti Action Laval, Frédéric Mayer, propose une refonte complète de la mobilité sur le territoire.

Selon lui, l’aménagement de la ville et le transport en commun doivent plutôt être développés en fonction des déplacements internes et du rôle croissant de Laval comme pôle d’emploi sur la Rive-Nord.

Monsieur Mayer croit qu’il faut réorganiser le service pour faciliter les déplacements à l’intérieur du territoire lavallois et améliorer les liaisons vers les secteurs industriels et résidentiels, tout en soutenant des projets structurants comme le train de banlieue dans l’est et l’achèvement de la boucle du métro.

Il déplore également le manque de cohérence dans le développement du réseau cyclable et promet de d’imposer un moratoire sur toute nouvelle piste cyclable jusqu’à l’adoption d’une véritable stratégie de mobilité active, élaborée en concertation avec la population et adaptée aux réalités de chaque district.

Les engagements d’Action Laval pour la mobilité

Ainsi , si le parti est mis au pouvoir, il s'engage à réorganiser le réseau de transport en commun pour répondre aux besoins de mobilité interne et connecter les secteurs clés de la ville.

De rester proche et de faire valoir activement, auprès du gouvernement provincial, le besoin de compléter la boucle du métro et de soutenir des projets structurants, comme le train de banlieue dans l’est.

D'imposer un moratoire sur le développement de nouvelles pistes cyclables afin de définir un plan d’action intelligent, sécuritaire et cohérent.

De réviser à la baisse la taxe sur l’immatriculation et d'élargir la gratuité du transport en autobus aux élèves lavallois.

« Action Laval veut bâtir une ville où se déplacer devient simple, rapide et accessible à tous. Nous avons besoin d’un réseau de transport moderne qui favorise les déplacements locaux et réduit la congestion. Le 2 novembre, nous sommes prêts à passer à l’action! » a déclaré Frédéric Mayer.