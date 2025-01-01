Le Mouvement lavallois veut faire de Laval une destination culturelle

Dans le cadre de sa campagne électorale, le maire et chef du Mouvement lavallois Stéphane Boyer, annonce son désir de faire rayonner Laval comme une destination culturelle de premier plan, portée par le talent de ses artistes et par une offre culturelle de qualité, accessible à tous les Lavallois.

M. Boyer revient sur les accomplissements concernant une plus grande présence culture dans la Ville de Laval, durant les quatre dernières années sous son administration.

On y retrouve entre autres la mise en chantier de l’Épicentre culturel, infrastructure réclamée par la communauté artistique depuis des années, qui verra le jour en 2027 au bénéfice des artistes et des citoyens. De plus, la programmation des Zones musicales a été bonifiée et un programme d’art urbain et numérique a été mis en œuvre afin de favoriser le déploiement d’œuvres d’art à travers la Ville.

« Offrir un milieu de vie stimulant et dynamique aux Lavallois, c’est un objectif que je porte comme maire. Je veux que les citoyens puissent apprendre, se divertir et profiter de la culture chez eux, sans devoir traverser le pont. Durant le prochain mandat, nous mettrons encore plus nos artistes de l’avant dans nos bibliothèques et créerons de nouveaux espaces de diffusion dans les quartiers. Laval est aussi une ville francophone : mon administration adoptera un plan d’action pour défendre et valoriser notre langue commune. », exprime par communiqué M.Boyer.

Les engagements du Mouvement lavallois - équipe Stéphane Boyer

Le parti présente ses engagements si la population décidait de leur refaire confiance lors des élections du 2 novembre prochain.

Tout d'abord, ils promettent de créer de nouveaux espaces de diffusion culturelle et artistique dans les différents quartiers du territoire.

Ensuite de mettre en valeur les artiste locaux dans la programmation culturelle de la ville et des bibliothèques municipales.

Et finalement, d'adopter un plan d’action pour la promotion de la langue française et diffuser une campagne de valorisation du français.

Autres engagements en culture et en francophonie

En plus de ces engagements phares, la plateforme du Mouvement lavallois propose aussi : de mettre le milieu culturel au coeur des décisions en s'inspirant du modèle de conseil des arts, de faciliter la tenue d'événements locaux culturels pour célébrer la francophonie et la diversité, et de continuer de protéger le patrimoine bâti lavallois.