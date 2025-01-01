Parti Laval présente ses solutions pour des quartiers propres et sécuritaires

Hier matin, Parti Laval – Équipe Larochelle poursuivait le dévoilement de son programme en présentant un ensemble d’engagements clés pour des quartiers « sécuritaires, propres et bien entretenus », l’une des six grandes priorités du parti selon son chef et candidat à la mairie M. Larochelle.

La formation politique s’engage notamment à augmenter de 50 % les patrouilles policières, réclamer le contrôle municipal des radars photo, mettre en place un plan « Zéro accident », doubler le nombre de rues avec trottoirs sécurisés et déployer des escouades dédiées aux nids-de-poule et à la propreté. « Après 12 ans de règne de l’administration Boyer, les citoyens voient eux-mêmes que la sécurité et la propreté sont négligées. Nous proposons une alternative responsable et efficace, tournée vers les vraies priorités. Des choses simples, que nous pourrons mettre en place rapidement pour concrètement améliorer la sécurité et la qualité de vie des Lavalloises et Lavallois. C’est ça qu’on propose à Parti Laval », d’affirmer Claude Larochelle, le chef et candidat à la mairie de Parti Laval.

Un vrai plan pour la sécurité et l’entretien des quartiers

Selon la formation politique de M. Larochelle, depuis plusieurs années, la sécurité routière et l’entretien des rues, des parcs et des espaces publics reviennent constamment dans les préoccupations exprimées par les Lavalloises et Lavallois qui font de nombreuses demandes à cet effet.

D’ailleurs, alors que Laval se distingue tristement, non seulement par le manque de trottoirs, mais aussi par ses taux records d’excès de vitesse, l’administration Boyer semble, selon Parti Laval, ignorer les besoins des citoyennes et citoyens dans les quartiers en matière de sécurité puisqu’elle a refusé la grande majorité des 9 propositions de Parti Laval – Équipe Larochelle faites au conseil municipal à ce sujet depuis le début du mandat. Fort de ces constats et de l’urgence d’agir pour freiner la problématique, Parti Laval s’engage aujourd’hui à reprendre et à mettre en œuvre ces mesures essentielles, ainsi que plusieurs autres, dès le début de son mandat:

- Augmenter de 50 % les patrouilles policières dédiées à la sécurité routière afin de mieux faire respecter les limites de vitesse, les arrêts obligatoires et le Code de la route, notamment près des écoles et dans les quartiers résidentiels. Réclamer le contrôle municipal des radars photo pour en assurer un usage stratégique et efficace. Déployer un plan “Zéro accident” axé sur la prévention, l’aménagement sécuritaire et l’application rigoureuse des règles de circulation;

- Doubler le nombre de kilomètres de rues dotées d’un trottoir ou d’une voie piétonne sécurisée, pour offrir des parcours sûrs, accessibles et confortables à tous;

- Mettre en place un minimum de 100 traverses pour piétons, clairement marquées, dotées de signalisation et bien éclairées, notamment près des écoles, des parcs, des résidences pour aînés et dans les zones accidentogènes;

- Bonifier l’éclairage sur l’ensemble du territoire en installant des lampadaires à la fois efficaces et bien intégrés aux milieux de vie. Un bon éclairage contribue à la sécurité, à la convivialité des espaces publics et à la qualité de vie dans tous les quartiers;

- Et mettre en place des équipes dédiées, escouade nid-de-poule et escouade propreté, pour assurer un nettoyage et des réparations accélérées des rues, trottoirs et parcs.

« Ce qu’on propose aujourd’hui, ce sont des mesures réalistes, concrètes et applicables immédiatement pour améliorer la vie des gens et la sécurité dans nos quartiers. M. Boyer et son parti ont eu 12 ans pour agir et ils ne l’ont pas fait. Limiter la vitesse à 30 km/h dans les rues résidentielles et faire un vidéoclip, ce n’est pas suffisant pour freiner les abus et améliorer la sécurité pour de vrai. Le problème persiste. C’est assez. Laval mérite mieux, et à Parti Laval on est prêts à s’occuper des vraies affaires », de conclure M. Larochelle.