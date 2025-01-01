Élections municipales 2025
Le candidat d'Action Laval Frantzy Junior Mazille cède sa place
Le candidat Frantzy Junior Mazille qui se présentait au poste de conseiller municipal dans le district Souvenir-Labelle avec l'équipe d'Action Laval, a pris la décision de céder sa place à Carl-Henry Volcy pour les élections municipales du 2 novembre.
Dans un communiqué, le parti indique que M. Mazille dirige plusieurs entreprises et organismes qui interagissent avec les différents paliers de gouvernement. La décision d'abandonner sa candidature est une question de transparence envers ces partenaires, il préfère se retirer de la course pour se concentrer sur l’avenir de ses entreprises.
« Je passe le flambeau à Carl-Henry avec une confiance totale. Son expertise en informatique, son sens de l’écoute et son engagement envers les citoyens, font de lui un candidat pleinement capable de représenter avec force et intégrité le district de Souvenir-Labelle. Je le soutiens sans réserve et je resterai activement présent sur le terrain à ses côtés », écrit M. Mazile.
Le parti ajoute que : « ce choix démontre également la solidité d’Action Laval, qui mise sur une équipe compétente, intègre et profondément engagée envers la population. Fidèle à sa mission, le parti se distingue par sa capacité à écouter les préoccupations des Lavallois et à les transformer en actions concrètes pour améliorer la qualité de vie et le développement de la ville. Ce retrait volontaire illustre la maturité politique d’une formation et d’un candidat soucieux de mettre l’intérêt collectif au premier plan. Action Laval annoncera sous peu la personne qui représentera officiellement le parti dans le district Souvenir-Labelle ».
Candidature de Carl-Henry Volcy
M. Volcy est résident de Laval depuis 1980 et possède une trentaine d’années d’expérience en tant que gestionnaire informatique, dont une dizaine à l’international. Après des années d’implication dans la communauté, le candidat considère qu'il s'agit d'une suite logique qui lui permettra d’avoir un impact encore plus grand auprès des Lavallois.
En plus de ses activités professionnelles, Carl-Henry occupe le poste d’entraîneur de l’équipe de football du Collège Saint-Sacrement, et préside la fête du quartier Val-des-Brises, qu’il organise depuis plus de 16 ans. Il soutient aussi plusieurs fondations et place l’implication bénévole au cœur de ses valeurs. Monsieur Volcy est marié et père d’une adolescente. Toujours à l’écoute, il souhaite demeurer près de tous les citoyens, peu importe leur origine.
« Je crois en une Ville de Laval qui grandit avec ses citoyens, une ville où l’on vit bien, où l’on s’entraide et où chacun a sa place », explique ce dernier.
« Avec Carl-Henry Volcy, les citoyens de Souvenir-Labelle auront un candidat compétent, rigoureux et ancré dans les réalités d’aujourd’hui. Son expertise en informatique et sa compréhension des enjeux locaux lui permettront de proposer des solutions concrètes pour améliorer la vie des citoyens et assurer une gestion efficace des affaires municipales. ». termine Frédéric Mayer, candidat à la mairie de Laval.