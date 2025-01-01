Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Élections municipales 2025

Le DGE présente un plan pour faire face à la grève à Postes Canada

durée 09h13
2 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le directeur général des élections du Québec, Jean-François Blanchet, prend une décision spéciale pour permettre aux municipalités de transmettre les documents autrement qu'à la porte des électeurs en vue du scrutin du 2 novembre.

«Cette décision est nécessaire dans le contexte de l'interruption des services postaux», a-t-il déclaré dans un communiqué de presse publié mercredi, soulignant que «les services postaux sont un élément clé du processus électoral».

«Dans le contexte actuel, les municipalités, qui sont responsables d'organiser leurs élections, devront effectuer des efforts supplémentaires considérables pour trouver d'autres solutions. J'invite les électrices et les électeurs à être compréhensifs et à prendre le temps de se renseigner auprès de leur municipalité pour avoir toute l'information dont ils ont besoin pour exercer leur droit de vote», a indiqué M. Blanchet.

Cette décision n'empêcherait cependant pas les municipalités de transmettre leurs documents par la poste si la grève se terminait rapidement et si les services postaux reprenaient normalement.

Pour soutenir les municipalités dans cette situation particulière, Élections Québec leur propose diverses mesures de remplacement. Si elles en ont la capacité, elles sont invitées à favoriser une solution qui assurera la transmission de deux documents à la porte des électeurs: l'avis d'inscription à la liste électorale et la carte de rappel.

Les municipalités pourraient utiliser un autre service de livraison ou encore faire appel à leur personnel ou à un groupe de bénévoles, par exemple.

Si elles ne sont pas en mesure de distribuer des avis d'inscription personnalisés au nom de chaque électeur, elles pourraient distribuer un avis non personnalisé à chaque porte. Elles devraient alors permettre aux électeurs de vérifier leur inscription sur la liste électorale en personne, par téléphone ou en ligne.

Elles pourraient aussi diffuser de l'information générale à l'aide d'affichage, de publicités et de leur site internet. Dans ce contexte, elles devraient aussi offrir un service permettant aux électeurs de vérifier leur inscription sur la liste électorale.

Si les municipalités de 20 000 habitants et plus ne sont pas en mesure de livrer leurs cartes de rappel à la porte des électeurs, elles doivent leur permettre de vérifier leur lieu de vote par téléphone.

Par ailleurs, les trousses de vote par correspondance devront être transmises à l'aide d'un service de livraison.

Mardi, le gouvernement du Québec a pressé Ottawa de s’entendre rapidement avec le syndicat des travailleurs de Postes Canada afin que les avis électoraux soient envoyés aux électeurs malgré la grève, faisant valoir le «contexte d’urgence» des élections municipales.

«C'est un outil de communication et de mobilisation électorale extrêmement important au Québec. Les gens sont habitués de recevoir ces cartons-là, alors on demande au gouvernement fédéral et au syndicat de Postes Canada de se mettre en mode solution», a affirmé la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault, en point de presse à l’Assemblée nationale.

De son côté, l'Union des municipalités du Québec a exigé que la distribution des avis électoraux soit considérée comme un service postal essentiel.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes a déclenché une grève nationale jeudi dernier, quelques heures après qu’Ottawa a annoncé la fin de la livraison du courrier à domicile pour presque tous les foyers canadiens d’ici dix ans.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le candidat d'Action Laval Frantzy Junior Mazille cède sa place

Publié hier à 13h00

Le candidat d'Action Laval Frantzy Junior Mazille cède sa place

Le candidat Frantzy Junior Mazille qui se présentait au poste de conseiller municipal dans le district Souvenir-Labelle avec l'équipe d'Action Laval, a pris la décision de céder sa place à Carl-Henry Volcy pour les élections municipales du 2 novembre.  Dans un communiqué, le parti indique que M. Mazille dirige plusieurs entreprises et organismes ...

LIRE LA SUITE
Parti Laval présente ses solutions pour des quartiers propres et sécuritaires

Publié hier à 11h00

Parti Laval présente ses solutions pour des quartiers propres et sécuritaires

Hier matin, Parti Laval – Équipe Larochelle poursuivait le dévoilement de son programme en présentant un ensemble d’engagements clés pour des quartiers « sécuritaires, propres et bien entretenus », l’une des six grandes priorités du parti selon son chef et candidat à la mairie M. Larochelle. La formation politique s’engage notamment à ...

LIRE LA SUITE
Le Mouvement lavallois veut faire de Laval une destination culturelle

Publié le 29 septembre 2025

Le Mouvement lavallois veut faire de Laval une destination culturelle

Dans le cadre de sa campagne électorale, le maire et chef du Mouvement lavallois Stéphane Boyer, annonce son désir de faire rayonner Laval comme une destination culturelle de premier plan, portée par le talent de ses artistes et par une offre culturelle de qualité, accessible à tous les Lavallois. M. Boyer revient sur les accomplissements ...

LIRE LA SUITE