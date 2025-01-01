Élections municipales 2025
Inondations : Parti Laval présente ses solutions pour protéger les citoyens
Par Salle des nouvelles
Parti Laval – Équipe Larochelle annonçait, jeudi, ses engagements en matière d’infrastructures pour « protéger Laval contre les inondations ».
La formation politique de Claude Larochelle propose notamment d’investir un minimum de 800 millions de dollars dans l’entretien et la modernisation massive des infrastructures essentielles, d’aménager des parcs-éponges dans les quartiers, de mettre en place un Fonds bleu lavallois et s’engage à planter 100 000 arbres en quatre ans pour renforcer sa résilience face aux changements climatiques. « Ça fait plus de 10 ans que le parti de M. Boyer répète qu’il faut investir plus de 100M$ dans nos ouvrages de surverses pour faire face aux défis liés aux changements climatiques. Pourtant, très peu a été fait pendant tout ce temps. On le sait depuis longtemps et l’administration Boyer aussi. Nos infrastructures nécessitent des investissements urgents et massifs. On parlait de plus de 621 M$, en 2023, juste pour être à jour et éviter le pire! À Parti Laval, on s’engage à protéger les Lavalloises et Lavallois des inondations, dès maintenant. On a des mesures concrètes et on est sérieux. Si c’était une priorité pour M. Boyer, il aurait déjà agi » d’expliquer le chef et candidat à la mairie.
Une priorité urgente
Selon la formation politique de M. Larochelle, la question de la modernisation des infrastructures d’égouts, d’aqueducs et les ouvrages pluviaux est une « question urgente » qui devrait devenir l’une des premières priorités de l’administration au lendemain du 2 novembre. « On doit investir massivement dans nos infrastructures. On doit protéger les Lavalloises et Lavallois des inondations. C’est urgent. Nos infrastructures ont été négligées depuis 12 ans maintenant par le parti du maire Boyer. Le rapport de la Vérificatrice générale de 2019 nous indiquait clairement qu’en l’absence d’actions concrètes et d’investissements significatifs dans nos infrastructures d’égouts et de voirie, en raison des changements climatiques et du développement accéléré de la ville, on risquait des débordements et des inondations majeurs. Le maire Boyer était au courant », de s’indigner M. Larochelle.
Avec la multiplication des événements climatiques extrêmes et des infrastructures vétustes incapables d’absorber les excès d’eau, plusieurs ont fait le constat, en août 2024, que Laval est vulnérable. Parti Laval – Équipe Larochelle annonçait donc, jeudi, être prêt à agir dès le début de son mandat avec des mesures ciblées et immédiates :
- Moderniser les infrastructures en investissant un minimum de 800 millions de dollars dans les égouts, aqueducs, et ouvrages pluviaux afin d’accroître la capacité de rétention et de drainage des eaux et de réduire les risques d’inondation;
- Créer et déployer des parcs-éponges dans plusieurs quartiers, afin de réduire la pression sur les réseaux pluviaux tout en embellissant et verdissant les milieux de vie;
- Mettre en place un Fonds bleu lavallois (FBL) offrant des subventions pour soutenir les citoyens dans l’installation de clapets antiretour, de pompes submersibles et autres dispositifs de protection résidentielle;
- Et planter 100 000 arbres en quatre ans, dont plusieurs le long des grands boulevards, pour renforcer l’absorption des eaux de pluie, lutter contre les îlots de chaleur et accroître la résilience écologique du territoire.
« Ce qu’on propose aujourd’hui, ce sont des mesures réalistes, concrètes et applicables immédiatement pour mieux protéger Laval. Nous avons même recruté Martine Lanoue, ingénieure qui est notre candidate dans le district de Laval-des-Rapides. Mme Lanoue possède 25 ans d’expérience en ingénierie spécialisée dans la gestion de l’eau, afin de nous aider à relever ce défi et pour enfin prendre en main un dossier que le maire Boyer a négligé depuis trop longtemps. Après 12 ans au pouvoir, M. Boyer se contente de constater les dégâts et de multiplier les promesses creuses, mais la population ne lui fait plus confiance. Laval mérite mieux, et à Parti Laval, nous sommes prêts à nous occuper des vraies affaires », de conclure M. Larochelle.