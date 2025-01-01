Stéphane Boyer dévoile sa feuille de route pour le prochain mandat 

Le Mouvement lavallois – équipe Stéphane Boyer rend publique sa plateforme électorale, en vue du prochain scrutin municipal du 2 novembre.

Cette feuille de route compte 57 propositions, regroupées autour de quatre grandes priorités : une ville efficace et bien gérée, une ville prospère qui prend sa place, des quartiers propres et sécuritaires, et des quartiers verts et à échelle humaine.

Parmi les engagements phares, le Mouvement lavallois veut déployer une vaste opération de mise à niveau des infrastructures (routes, aqueducs, parcs) afin d’assurer un entretien adéquat et éviter un déficit d’entretien comme dans d’autres grandes villes.

De maintenir un taux de taxe parmi les plus bas des grandes municipalités québécoises, de créer un programme de subventions pour mieux protéger les maisons contre les inondations, d'améliorer l’utilisation des caméras publiques et privées pour mieux combattre le crime , d'aménager un nouveau grand parc dans le nord-ouest de Laval grâce à l’acquisition du golf Ste-Rose, de mettre en place des actions ciblées pour renforcer le sentiment de sécurité des aînés et lutter contre leur isolement, et de poursuivre nos représentations politiques auprès des gouvernements pour le prolongement de la ligne orange du métro, revitalisation du vieux Pénitencier, agrandissement ou construction d’un nouvel hôpital, pérennisation des ressources pour lutter contre le phénomène de l’itinérance

« Ce que nous proposons aux Lavallois pour les quatre prochaines années, c’est de nous concentrer sur l’essentiel. Après avoir livré les projets qui étaient attendus depuis longtemps, nous concentrerons nos efforts à bien entretenir nos infrastructures, sécuriser davantage nos quartiers et continuer de bien gérer les finances de la ville. L’équipe renouvelée du Mouvement lavallois présente aux citoyens un plan crédible et son expérience sera un atout sur lequel les Lavallois pourront continuer de compter », indique Stéphane Boyer, maire actuel de Laval.