Frédéric Mayer présente ses engagements pour les aînés de Laval

Dans le cadre de la campagne électorale en cours, le candidat à la mairie pour Action Laval, Frédéric Mayer, propose des actions pour soutenir les aînés et s’engage à revendiquer la construction d’un deuxième hôpital à Laval.

Pour mieux comprendre les préoccupations des citoyens âgés, Action Laval a créé la Commission d’Action Laval pour les aînés (CALA), qui a visité les résidences pour aînés (RPA) et rencontré les organismes qui leur viennent en aide. Les constats sont clairs : les aînés veulent demeurer actifs, impliqués et en sécurité, et leurs demandes sont simples et réalisables à court terme.

Action Laval s’engage à : rétablir le service de transport de la STL dédié aux RPA, aménager des espaces dans les parcs et boisés, adaptés aux activités des aînés, adapter la signalisation routière, faciliter l’accès aux installations communautaires et bonifier l’aide financière annuelle pour le soutien à domicile.

« Nos aînés veulent simplement continuer à vivre pleinement, en toute sécurité et en restant actifs. Laval doit reconnaître leur contribution et leur offrir des milieux de vie adaptés et inclusifs. », exprime M. Mayer.

Selon le candidat, les citoyens de Laval ont droit à des services publics de qualité. Pourtant, malgré une croissance démographique rapide et une population vieillissante, Laval ne dispose toujours que d’un seul hôpital. Action Laval réclame la construction d’un deuxième hôpital, afin de garantir l’accès aux soins pour l’ensemble de la population.

« Laval mérite mieux qu’un seul hôpital. C’est une question d’équité et de dignité pour notre population. Je m’engage à faire de ce dossier une priorité et à travailler avec Québec pour obtenir enfin ce que les Lavallois méritent. », ajoute-t'il.