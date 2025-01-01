Stéphane Boyer présente ses engagements pour une ville sécuritaire

Dans le cadre de la campagne électorale actuelle, le maire de Laval et chef du parti Le Mouvement lavallois, Stéphane Boyer, présente ses priorités pour renforcer le sentiment de sécurité des citoyens.

Il profite également pour réitérer ses demandes aux gouvernements provincial et fédéral en matière de justice.

Plus de ressources pour le Service de police de Laval

M. Boyer rappelle que la Ville a embauché près d'une centaine de ressources policières au cours des dernières années et débloqué 20 000 heures d’enquête supplémentaires grâce à la nouvelle convention collective.

Ainsi, s'il est réélu en tant que maire, il s’engage à ajouter des effectifs, notamment des cadets, afin d’accroître la présence dans les quartiers et d’améliorer les services aux citoyens.

Mobiliser la communauté

L’administration Boyer veut aussi impliquer la communauté lavalloise dans la lutte contre le crime. Un registre volontaire des caméras résidentielles, inspiré de l’initiative de Gatineau, sera créé afin de mieux utiliser les enregistrements privés, qu’ils proviennent de résidences, de commerces ou d’institutions publiques

Il désire poursuivre le soutien aux initiatives de prévention auprès des jeunes, en collaboration avec les milieux scolaire, communautaire et de la santé.

Ressources et réformes nécessaires

Stéphane Boyer appuie également les intentions des gouvernements d’introduire des réformes législatives pour mieux combattre le crime organisé.

« À Laval, nous avons travaillé fort dans les dernières années afin d’avoir le meilleur service de police possible, efficace sur le terrain et près des gens. De leur côté, les gouvernements du Québec et du Canada ont annoncé leur intention de renforcer la lutte au crime et nous les appuyons. Mais les ressources doivent suivre à Québec pour permettre au système de mener à terme les procès. Nous devons aussi durcir les peines pour les criminels qui exploitent nos jeunes pour accomplir leur sale besogne. Le crime organisé ne doit plus être une job d’été, et les gens qui manipulent des adolescents pour commettre des crimes violents devraient être plus durement punis.», exprime le chef du Mouvement lavallois .

Rappel des engagements

En résumé, M. Boyer s'engage à embaucher des ressources policières additionnelles afin d’augmenter la présence dans les quartiers et les services aux citoyens, de mieux utiliser les caméras publiques et privées existantes sur le territoire pour lutter contre le crime, de poursuivre les initiatives de prévention auprès des jeunes lavallois, en collaboration avec le milieu scolaire, le milieu communautaire et le réseau de la santé et de demander au fédéral de réviser le Code criminel et les lois pénales pour mieux lutter contre la criminalité.