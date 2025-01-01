Nous joindre
Élections municipales 2025

Frédéric Mayer veut faire de Laval une véritable ville amie des animaux

durée 11h00
8 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Dans le cadre de la campagne électorale actuelle, le candidat à la mairie et chef du parti Action Laval, Frédéric Mayer réaffirme son engagement envers le bien-être animal, en présentant ses objectifs pour faire de Laval une véritable Ville amie des animaux.

Pour parvenir à cet objectif, M. Mayer veut créer un centre animalier à Laval. D'ailleurs, un processus de consultation est amorcé avec la SPCA, qui agit à titre de partenaire expert. Selon lui, le but est de bâtir un projet réaliste, éthique et responsable, axé sur le bien-être animal et conforme aux meilleures pratiques. Le futur centre animalier offrira notamment un programme de CSRM (capture-stérilisation-retour- maintien), ainsi que plusieurs autres services essentiels.

Action Laval indique que depuis longtemps, les citoyens dénoncent l'absence d'un centre animalier municipal. On ajoute que les détails du projet seront dévoilés très bientôt.

Leurs engagements pour le bien-être des animaux

En plus de créer un refuge animalier municipal géré de façon transparente pour l’adoption, les soins et la sensibilisation et veut mettre en place un programme de stérilisation abordable pour réduire l’errance animale, encourager des logements “amis des animaux”, incluant le logement social et abordable.

Il garantie des parcs canins accessibles dans tous les districts et lancere un programme pour les commerçants afin de favoriser l’accueil des animaux

« Le bien-être animal n’est pas un luxe, c’est une responsabilité collective. Laval doit montrer l’exemple et devenir une ville où les animaux et leurs familles se sentent réellement les bienvenus », a déclaré Monsieur Mayer.

