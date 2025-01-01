Parti Laval présente ses engagements concernant les finances municipales

Hier, le Parti Laval - Équipe Larochelle a dévoilé ses engagements en matière de finances municipales en vue des élections du 2 novembre prochain.

Dans son annonce, Claude Larochelle, chef de Parti Laval et candidat à la mairie, promet de « mettre fin au gaspillage » et de « gérer chaque dollar avec rigueur pour protéger le portefeuille des Lavalloises et des Lavallois ».

Pour atteindre cet objectif, le parti entend limiter la hausse des taxes, en permettre le paiement en six versements sans intérêt, offrir plus de flexibilité à tous, faciliter l’accès à la propriété et « mettre fin aux projets démesurés qui creusent la dette».

« Après 12 ans au pouvoir, le parti du maire Boyer laisse derrière lui une dette colossale, la dette Boyer, des hausses de taxes répétées et exagérées ainsi que des dépenses trop souvent injustifiables. Laval ne peut plus se permettre de financer le spectacle politique de l’administration sortante. Nous allons investir près des gens et leur offrir plus de flexibilité pour leur permettre de respirer. Chaque dollar des contribuables doit être investi dans les vraies priorités des citoyens, pas dans du marketing au profit de M. Boyer », a déclaré le candidat à la mairie de Laval.

Mettre un frein au gaspillage et protéger l’argent des Lavallois

Selon la formation politique de M. Larochelle, il est temps, à Laval, de « remettre de l’ordre dans les finances municipales et de mettre fin au gaspillage ». Pour le parti, les différents grands projets mis en place par l'administration Boyer essentiellement au centre-ville au cours des dernières années, l’alourdissement du fardeau fiscal et l’augmentation constante des dépenses en communications et en publicité, sont des exemples de mauvaise gestion.

Selon eux , la Ville aurait dépensé plus de 3 M$ uniquement en publicité et marketing entre janvier 2024 et août 2025. Pendant la même période, les dépenses auraient augmenté de 15.9%, soit plus de six fois le taux de l’inflation. La dette nette, pour sa part, est projetée à 1,3 milliard de dollars d’ici la fin de 2025, soit une hausse de 60% depuis 2021.

Pour réduire ces dépenses, si Larochelle est élu à la tête du conseil, il promet de mettre fin aux projets démesurés, en éliminant les dédoublements et en réduisant la complexité bureaucratique. « Chaque dollar économisé dans les rêveries dépensières du maire Boyer sera redirigé vers les priorités essentielles », a affirmé M. Larochelle.

Des mesures concrètes

En résumé, les mesures qui seront mises en place sont : de limiter la hausse annuelle du compte de taxes foncières à un maximum de 1,75 %, tant que l’inflation reste sous 3 %, de oermettre le paiement des taxes municipales en six versements égaux, sans intérêt, pour donner plus de flexibilité budgétaire aux ménages, d'offrir aux aînés de 65 ans et plus la possibilité de reporter 50 % de leur compte de taxes jusqu’à la vente de leur propriété, afin de soutenir ceux qui veulent rester dans leur domicile plus longtemps, de faciliter l’accès à la propriété pour les jeunes familles en permettant le paiement de la taxe de bienvenue en quatre versements égaux, sans intérêt, répartis sur un an, de mettre fin aux projets démesurés et trop coûteux qui creusent la dette et fragilisent la santé financière de Laval, de simplifier la réglementation municipale, assurer une reddition de comptes transparente et publier les dépenses des conseillers et comités pour restaurer la confiance et de rétablir la publication des avis publics dans les médias locaux, afin de garantir un accès équitable à l’information municipale pour l’ensemble des citoyens.

« L’argent des Lavalloises et des Lavallois doit cesser d’être gaspillé et être investi là où ça compte : dans nos infrastructures souterraines, dans nos services et équipements au cœur des quartiers, dans la sécurité et la propreté de nos rues, auprès des familles et des aînés. C’est ça, les vraies affaires, et c’est ce que Parti Laval va livrer », de conclure M. Larochelle.