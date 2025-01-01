Nous joindre
Entre les deux candidats Stéphane Boyer et Claude Larochelle

Le débat du CDC de Laval attire plus d'une centaine de personnes

durée 10h00
10 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 8 octobre, deux candidats à la mairie de Laval, Stéphane Boyer du Mouvement lavallois et Claude Larochelle du Parti Laval, ont participé au débat de  la Corporation de développement communautaire (CDC) de Laval. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes au Centre de congrès Palace à Laval.

L'activité non partisane se concentrait sur trois enjeux considérés comme prioritaires pour la population de la région : le logement, la sécurité alimentaire et la santé mentale.

Plusieurs organismes communautaires, citoyens, élus municipaux ainsi que représentants institutionnels étaient réunis pour assister à cet échange, animé par Antonine Yaccarini.

Les deux candidats ont tour à tour exposé leurs visions et propositions en lien avec les réalités locales, répondant aux préoccupations exprimées par les membres de la communauté. 

« En tant qu’actrice du développement social à Laval, la CDC de Laval est heureuse d’avoir contribué à cette rencontre entre les candidats et la population. Ce type d’événement renforce le dialogue démocratique et permet de mieux arrimer les actions politiques aux réalités du terrain. Mais surtout, il favorise une plus grande participation au scrutin du 2 novembre, en outillant les citoyennes et citoyens à voter selon leurs aspirations et leur vision de la ville de leurs rêves », conclut Marc Longchamps, directeur général de la CDC de Laval.

 

