Entre les deux candidats Stéphane Boyer et Claude Larochelle
Le débat du CDC de Laval attire plus d'une centaine de personnes
Le 8 octobre, deux candidats à la mairie de Laval, Stéphane Boyer du Mouvement lavallois et Claude Larochelle du Parti Laval, ont participé au débat de la Corporation de développement communautaire (CDC) de Laval. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes au Centre de congrès Palace à Laval.
L'activité non partisane se concentrait sur trois enjeux considérés comme prioritaires pour la population de la région : le logement, la sécurité alimentaire et la santé mentale.
Plusieurs organismes communautaires, citoyens, élus municipaux ainsi que représentants institutionnels étaient réunis pour assister à cet échange, animé par Antonine Yaccarini.
Les deux candidats ont tour à tour exposé leurs visions et propositions en lien avec les réalités locales, répondant aux préoccupations exprimées par les membres de la communauté.
« En tant qu’actrice du développement social à Laval, la CDC de Laval est heureuse d’avoir contribué à cette rencontre entre les candidats et la population. Ce type d’événement renforce le dialogue démocratique et permet de mieux arrimer les actions politiques aux réalités du terrain. Mais surtout, il favorise une plus grande participation au scrutin du 2 novembre, en outillant les citoyennes et citoyens à voter selon leurs aspirations et leur vision de la ville de leurs rêves », conclut Marc Longchamps, directeur général de la CDC de Laval.