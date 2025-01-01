Nous joindre
Plus de 4500 candidats municipaux québécois sont élus par acclamation

14 octobre 2025
Par La Presse Canadienne

Plus de 4500 candidats municipaux au Québec ont été élus sans opposition.

La période de mise en candidature pour les élections municipales provinciales, qui regroupent environ 1100 municipalités, a pris fin le 3 octobre.

Parmi les 4560 élus, 564 se sont présentés à la mairie et 3996 à la fonction de conseiller, selon les chiffres publiés vendredi par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec.

Six ont également été élus sans opposition préfets de leur municipalité régionale de comté.

En 2021, 4974 candidats avaient été élus sans opposition: 615 maires, 4355 conseillers et 4 préfets.

Les élections municipales provinciales auront lieu le 2 novembre.

 

