Action Laval veut reprendre le contrôle des finances et stimuler l'économie

Dans le cadre de la campagne électorale pour le poste de maire de la Ville de Laval, le candidat du parti Action Laval Frédéric Mayer, annonce « qu'il est temps de reprendre le contrôle des finances de la Ville de Laval, et de lui redonner un véritable élan économique ».

Selon M. Mayer le budget pour la prochaine année présentée par l'administration actuelle, aurait augmenté de 3000 M$ et la dette, de 455 M$. Il dénonce la multiplication des mégaprojets, dont le centre aquatique à 130 M$, la bibliothèque à 180 M$, le chalet à 12,5 M$, le site web à 8 M$, la cour municipale à 60 M$, etc.. Considérant que les services aux citoyens ont diminué durant ce temps. C'est pourquoi, qu'Action Laval s’engage à être « une administration responsable, qui investira là où chaque dollar compte, tout en soutenant l’économie locale ».

« Il est urgent de reprendre le contrôle du budget de la Ville », affirme Frédéric Mayer. « Chaque dollar payé en taxes doit se traduire par des services aux citoyens, et non par une dette qui pèse sur leur avenir. »

Action Laval propose la création d’un comité permanent sur les finances publiques, composé d’élus de tous les partis, afin d’assurer une gestion rigoureuse et transparente des fonds publics. La formation souhaite également moderniser la gestion municipale grâce à des tableaux de bord publics et à une approche de gestion par objectifs.

Les engagements d’Action Laval pour une saine gestion des finances publiques

Concrètement le parti veut mettre en place un comité permanent transpartisan sur les finances publiques, développer une gestion par objectifs à l’aide d’indicateurs de performance et de tableaux de bord publics, instaurer de véritables consultations publiques indépendantes et évaluer la faisabilité d’un gel de la taxe foncière.

Action Laval souhaite aussi renforcer la compétitivité des entreprises lavalloises en collaborant étroitement avec la Chambre de commerce et d’industrie de Laval et en soutenant des initiatives qui stimulent la collaboration interentreprises, et valorisent les produits et services locaux.

Les engagements d’Action Laval pour stimuler l’économie locale

Pour parvenir à cette promesse, il veut créer un programme d’aide spécifique pour favoriser l’innovation et le verdissement, dans une approche positive et non coercitive, renforcer la compétitivité de nos entreprises locales par des subventions et garanties de prêts à l’innovation, dynamiser le paysage entrepreneurial par des programmes de collaboration entre entreprises lavalloises, en partenariat avec la Chambre de commerce, valoriser l’agriculture locale et l’agrotourisme en cartographiant et promouvant les milieux agricoles et les fermes à vocation touristique et bonifier le programme de soutien aux jeunes entrepreneurs avec des bourses, du mentorat et des hubs d’innovation pour la relève lavalloise.

« Laval a besoin d’une administration efficace, responsable et tournée vers ses citoyens et ses entreprises », conclut Frédéric Mayer. « Action Laval propose une vision réaliste, ambitieuse et fondée sur la bonne gouvernance et le développement durable. »