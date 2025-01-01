Nous joindre
Élections municipales 2025

Le Mouvement lavallois veut accélérer la protection des milieux naturels

durée 11h00
16 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Hier, le maire actuel de Laval et chef du Mouvement lavallois, a participé au débat organisé par le Conseil régional en environnement, lui permettant de présenter ses deux grandes priorités en matière d’environnement, soit de rendre la ville plus résiliente et accélérer la protection des milieux naturels.

Bien qu'au courant des dernières années, la Ville est parvenue à créer plus de 18 % du territoire protégé, investis plus de 100 M $ pour acquérir, protéger et mettre en valeur les milieux naturels, implantée des mesures d’écofiscalité et mettre en place une plantation massive d’arbres, l'équipe de M.Boyer veut aller encore plus loin pour le prochain mandat.  

Une ville plus résiliente

L'année 2024 et 2025 a été ponctuée par des pluies diluviennes qui sont devenues un réel enjeu pour la population de Laval. Ainsi, pour l’adaptation aux événements météorologiques extrêmes, 440 M$ supplémentaires seront investis dans l’entretien et la mise à niveau des infrastructures municipales dont une grande partie ira à la modernisation des réseaux d’égouts et d’aqueducs et à l’amélioration de la gestion des eaux.

On promet un programme de subvention pour aider les citoyens à mieux protéger leur maison contre les inondations.

Accélérer la protection des milieux naturels

Le but du parti est également d'accélérer la création de nouveaux espaces verts accessibles au public. Entre autres, il souhaite notamment créer un grand parc nature dans le nord-ouest de l’île, grâce à l’acquisition du golf Sainte-Rose, présentement en négociation avec la Ville.

« Les inondations sont devenues une réalité plus fréquente et plus coûteuse. Nous avons le devoir d’agir dès maintenant pour protéger nos citoyens et nos infrastructures. Avec les investissements annoncés et la création d’un nouveau programme d’aide aux propriétaires, nous rendrons Laval plus résiliente face aux changements climatiques, tout en poursuivant la protection de nos milieux naturels avec la création d’un nouveau grand parc public dans le nord-ouest. », exprime le maire. 

Résumé des priorités environnementales 

En bref, si jamais M.Boyer est de retour à la tête de la mairie, il promet d'investir 440 M$ supplémentaires pour entretenir et moderniser les routes, les réseaux souterrains et les parcs de la ville.

Également, de mettre en place un programme de subventions pour l’installation de mesures de protection dans les maisons à risque d’inondations, de créer un nouveau parc nature dans le nord-ouest de Laval et d'augmenter de 20 millions de pieds carrés la superficie de milieux naturels protégés sur le territoire.

Finalement, de réaliser l’agrandissement du refuge faunique sur la rivière des Mille-Îles afin d’en faire un grand parc régional protégé. 

Autres engagements 

Le Mouvement lavallois veut aussi proposer d'offrir gratuitement et sur une base volontaire un arbre aux citoyens qui désirent verdir leur propriété , de réduire les îlots de chaleur par des actions ciblées de verdissement et de déminéralisation et d'optimiser l’usage des toitures dans les projets majeurs de construction par l’aménagement de toits verts, de terrasses ou de plateaux sportifs. 

