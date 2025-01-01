Élections municipales : Qui sont les candidats à Laval?

Ce dimanche 26 octobre, se les électeurs pourront aller aux urnes pour le vote par anticipation afin d'élire leur prochain maire et prochain conseiller municipal. Pour la Ville de Laval, c'est un total de 23 postes qui est en jeu, dont 22 en tant que conseiller.

En vue du jour du scrutin du 2 novembre prochain, voici le liste des candidats qui au courant des dernières semaines ont fait campagne.

Candidats à la mairie

Les 325 231 électeurs inscrits devront choisir entre trois candidats pour être à la tête du conseil municipal :

- Stéphane Boyer (Occupait déjà ce poste) de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- Claude Larochelle (Occupait un autre poste) de Parti Laval- Équipe Larochelle

- Frédéric Mayer d'Action Laval

Poste de conseillère ou conseiller municipal

District 1 - Saint-François

- Isabel Dion de Parti Laval - Équipe Larochelle

- Francis Létourneau de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- Isabelle Piché (Occupait déjà ce poste) d'Action Laval

District 2 - Saint-Vincent-de-Paul

- Yann Caron de Parti Laval - Équipe Larochelle

- Paolo Galati (Occupait déjà ce poste) Indépendant

- Annick Senghor de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- Lorenzo Lagatta d'Action Laval

District 3 - Duvernay

- Guillaume Lajoie de Parti Laval - Équipe Larochelle

- Anick Brunet de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- Achille Cifelli (Occupait déjà ce poste) d'Action Laval

District 4 - Pont-Viau

-Redouane Yahmi Indépendant

- Christine Poirier (Occupait déjà ce poste) de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- Matthew Cammisano d'Action Laval

District 5 -Marigot

- Frédérique Brunet-Maheu de Parti Laval - Équipe Larochelle

- Cecilia Macedo (Occupait déjà ce poste) de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- Patria Almonte d'Action Laval

District 6 - Laval-des-Rapides

- Pierre Anthian Indépendant

- Martine Lanoue de Parti Laval - Équipe Larochelle

- Martin Fiola de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- Youssef Jarjour d'Action Laval

District 7 -Renaud-Coursol

- Wassim Mekideche de Parti Laval - Équipe Larochelle

- Seta Topouzian (Occupait déjà ce poste) de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- Saadia Brini d'Action Laval

District 8 -Vimont

- Liria Serrano de Parti Laval - Équipe Larochelle

- Pierre Brabant (Occupait déjà ce poste) de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- Stefano Piscitelli d'Action Laval

District 9 -Saint-Bruno

- Stéphane Bélanger de Parti Laval - Équipe Larochelle

- Justin Boisvert de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- David De Cotis (Occupait déjà ce poste) d'Action Laval

District 10 -Auteuil

- Marielle Cormouls-Houlès de Parti Laval - Équipe Larochelle

- Sylvain Yelle de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- Melissa Annisi Palmieri d'Action Laval

- Michel Cantin Indépendant

District 11 -Le Carrefour

- Romina Rajabi de Parti Laval - Équipe Larochelle

- Mohamed Bâ de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- Daniel Legault d'Action Laval



District 12 -Souvenir-Labelle

- Michèle Larose de Parti Laval - Équipe Larochelle

- Sandra El-Helou (Occupait déjà ce poste) de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- Carl-Henri Volcy d'Action Laval

District 13 -L'Abord-à-Plouffe

- Marie-Josée Duval de Parti Laval - Équipe Larochelle

- Vasilios Karidogiannis (Occupait déjà ce poste) de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- Maria Pagano d'Action Laval

District 14 -Chomedey

- Sally Radwan de Parti Laval - Équipe Larochelle

- Denitsa Dimitrova de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- Costa Deeb d'Action Laval

- Aglaia Revelakis (Occupait déjà ce poste) Indépendante

District 15 -Saint-Martin

- Aaron Rodriguez de Parti Laval - Équipe Larochelle

- Aline Dib (Occupait déjà ce poste) de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- Peter Karampatos d'Action Laval

- Marco Mellado de Progès Laval

District 16 -Sainte-Dorothée

- Valérie Rancourt de Parti Laval - Équipe Larochelle

- Ray Khalil (Occupait déjà ce poste) de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- James Lee Bissi d'Action Laval



District 17 -Laval-les-Îles

- Michel Trottier de Parti Laval - Équipe Larochelle

- Nicholas Borne (Occupait déjà ce poste) de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- François Pilon d'Action Laval

District 18 -L'Orée-des-Bois

- Julie Beaulieu de Parti Laval - Équipe Larochelle

- Yannick Langlois (Occupait déjà ce poste) de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- Nancy Celestin d'Action Laval

District 19 -Marc-Aurèle-Fortin

- Louise Lortie (Occupait déjà ce poste) de Parti Laval - Équipe Larochelle

- Emmanuelle Provost de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- Juan Schneider d'Action Laval

District 20 -Champfleury

- Simon-Nicolas Grandmaître de Parti Laval - Équipe Larochelle

- Carole St-Denis de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- Joseph Flaubert Duclair d'Action Laval

District 21 -Sainte-Rose

- Tommy Vallée de Parti Laval - Équipe Larochelle

- Flavia Alexandra Novac (Occupait déjà ce poste) de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- Dilan Battal (Occupait un autre poste) d'Action Laval

District 22 -Fabreville-Sud

- Leina Flores de Progrès Laval

- Martin Vaillancourt de Parti Laval - Équipe Larochelle

- Perry Niro de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- Philippe Njomo Ngassa d'Action Laval

Horaire pour voter