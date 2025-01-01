Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Élections municipales 2025

Parti Laval – Équipe Larochelle présente ses derniers engagements

durée 10h00
17 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le Parti Laval-Équipe Larochelle dévoile aujourd'hui ses derniers engagements sous le thème  « une ville qui valorise sa culture, son patrimoine et sa langue ». Rappelons que le vote par anticipation a lieu le dimanche 26 octobre et le jour du scrutin le dimanche 2 novembre. 

Il ne reste que quelques jours à cette campagne électorale qui se joue entre plusieurs candidats pour le poste de maire et de conseiller. Il ne manquait plus qu'au programme du parti des propositions au sujet de la culture. 

Le candidat en tant que maire et chef du Parti Laval, Claude Larochelle propose notamment de multiplier les lieux d’expression artistique, de soutenir davantage les organismes culturels et communautaires dans tous les quartiers, de protéger les bâtiments patrimoniaux et de favoriser la mise en valeur du français sur le territoire. « Depuis 12 ans, le parti du maire Boyer a laissé se détériorer plusieurs bâtiments patrimoniaux ou historiques, notamment à Sainte-Rose, et a centralisé les investissements culturels au détriment des quartiers. Nous, on veut faire autrement. On veut rapprocher la culture des gens, soutenir les artistes, protéger les lieux chargés d’histoire. On veut vous rendre fiers pour vrai. Pour ça, il va falloir faire mieux et c’est ce qu’on propose », d’affirmer M. Larochelle.

Des engagements concrets pour la culture, le patrimoine et la langue

Il s'agit du sixième volet du plan électoral de l'équipe de M.Larochelle. Ayant déjà présenté les propositions au sujet de la sécurité dans les rues et les quartiers, les infrastructures de proximité, la modernisation des réseaux d’eau, les finances municipales et la mobilité, il ne manquait plus que ce dernier volet.   

Par communiqué, le parti indique avoir comme souhait  que Laval soit reconnue comme une ville fière de son histoire, de son patrimoine et de son identité collective, où la culture occupe une place centrale dans la vie des quartiers.

Pour y parvenir, Claude Larochelle s'engage à :  multiplier les lieux de rencontres et de diffusion culturelle, notamment en étudiant la création de scènes extérieures permanentes dans tous les quartiers , de soutenir davantage les activités culturelles et communautaires, en collaboration avec les centres communautaires, OBNL et résidences pour aînés , de donner suite au rapport du comité ad hoc sur la langue française et nommer un ou une commissaire responsable du respect des obligations liées à la loi 96 adoptée par Québec et de la mise en œuvre d’un plan d’action pour la valorisation du français dans le respect des droits linguistiques des ayants-droits, de renforcer la protection des bâtiments patrimoniaux, en prévenant les démolitions injustifiées et en bonifiant les programmes de subvention destinés à leur entretien et leur restauration et de Mettre en place un programme municipal d’acquisition et de mise à disposition de bâtiments patrimoniaux pour les artistes locaux, afin de transformer les bâtiments vacants ou négligés en lieux de création et de diffusion artistique.

« Laval a tout pour être une ville culturelle de premier plan, une ville qui protège son histoire et qui fait vivre ses quartiers. Laval mérite mieux qu’une vision à court terme et déployée à la pièce. Moi je suis prêt, avec mon équipe, à mettre fin à l’improvisation pour m’occuper des vraies affaires », de conclure M. Larochelle.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Mouvement lavallois veut accélérer la protection des milieux naturels

Publié hier à 11h00

Le Mouvement lavallois veut accélérer la protection des milieux naturels

Hier, le maire actuel de Laval et chef du Mouvement lavallois, a participé au débat organisé par le Conseil régional en environnement, lui permettant de présenter ses deux grandes priorités en matière d’environnement, soit de rendre la ville plus résiliente et accélérer la protection des milieux naturels. Bien qu'au courant des dernières années, ...

LIRE LA SUITE
Voter plus d’une fois aux élections municipales, c’est possible… et légal

Publié hier à 9h00

Voter plus d’une fois aux élections municipales, c’est possible… et légal

Fait inusité: certains citoyens propriétaires auront le droit de voter plus d’une fois lors des élections municipales qui auront lieu le 2 novembre prochain. Comment? Tout d’abord, les citoyens canadiens de 18 ans et plus ont le droit de voter dans la municipalité où se trouve leur domicile. Toutefois, il est aussi possible de voter dans une ...

LIRE LA SUITE
Action Laval veut reprendre le contrôle des finances et stimuler l'économie

Publié le 14 octobre 2025

Action Laval veut reprendre le contrôle des finances et stimuler l'économie

Dans le cadre de la campagne électorale pour le poste de maire de la Ville de Laval, le candidat du parti Action Laval Frédéric Mayer, annonce « qu'il est temps de reprendre le contrôle des finances de la Ville de Laval, et de lui redonner un véritable élan économique ». Selon M. Mayer le budget pour la prochaine année présentée par ...

LIRE LA SUITE