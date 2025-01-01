Élections municipales 2025
Parti Laval – Équipe Larochelle présente ses derniers engagements
Le Parti Laval-Équipe Larochelle dévoile aujourd'hui ses derniers engagements sous le thème « une ville qui valorise sa culture, son patrimoine et sa langue ». Rappelons que le vote par anticipation a lieu le dimanche 26 octobre et le jour du scrutin le dimanche 2 novembre.
Il ne reste que quelques jours à cette campagne électorale qui se joue entre plusieurs candidats pour le poste de maire et de conseiller. Il ne manquait plus qu'au programme du parti des propositions au sujet de la culture.
Le candidat en tant que maire et chef du Parti Laval, Claude Larochelle propose notamment de multiplier les lieux d’expression artistique, de soutenir davantage les organismes culturels et communautaires dans tous les quartiers, de protéger les bâtiments patrimoniaux et de favoriser la mise en valeur du français sur le territoire. « Depuis 12 ans, le parti du maire Boyer a laissé se détériorer plusieurs bâtiments patrimoniaux ou historiques, notamment à Sainte-Rose, et a centralisé les investissements culturels au détriment des quartiers. Nous, on veut faire autrement. On veut rapprocher la culture des gens, soutenir les artistes, protéger les lieux chargés d’histoire. On veut vous rendre fiers pour vrai. Pour ça, il va falloir faire mieux et c’est ce qu’on propose », d’affirmer M. Larochelle.
Des engagements concrets pour la culture, le patrimoine et la langue
Il s'agit du sixième volet du plan électoral de l'équipe de M.Larochelle. Ayant déjà présenté les propositions au sujet de la sécurité dans les rues et les quartiers, les infrastructures de proximité, la modernisation des réseaux d’eau, les finances municipales et la mobilité, il ne manquait plus que ce dernier volet.
Par communiqué, le parti indique avoir comme souhait que Laval soit reconnue comme une ville fière de son histoire, de son patrimoine et de son identité collective, où la culture occupe une place centrale dans la vie des quartiers.
Pour y parvenir, Claude Larochelle s'engage à : multiplier les lieux de rencontres et de diffusion culturelle, notamment en étudiant la création de scènes extérieures permanentes dans tous les quartiers , de soutenir davantage les activités culturelles et communautaires, en collaboration avec les centres communautaires, OBNL et résidences pour aînés , de donner suite au rapport du comité ad hoc sur la langue française et nommer un ou une commissaire responsable du respect des obligations liées à la loi 96 adoptée par Québec et de la mise en œuvre d’un plan d’action pour la valorisation du français dans le respect des droits linguistiques des ayants-droits, de renforcer la protection des bâtiments patrimoniaux, en prévenant les démolitions injustifiées et en bonifiant les programmes de subvention destinés à leur entretien et leur restauration et de Mettre en place un programme municipal d’acquisition et de mise à disposition de bâtiments patrimoniaux pour les artistes locaux, afin de transformer les bâtiments vacants ou négligés en lieux de création et de diffusion artistique.
« Laval a tout pour être une ville culturelle de premier plan, une ville qui protège son histoire et qui fait vivre ses quartiers. Laval mérite mieux qu’une vision à court terme et déployée à la pièce. Moi je suis prêt, avec mon équipe, à mettre fin à l’improvisation pour m’occuper des vraies affaires », de conclure M. Larochelle.