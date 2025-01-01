L’équipe Boyer présente ses solutions pour lutter contre l'itinérance

Vendredi le 17 octobre avait lieu la Nuit des sans-abris à Laval, un évènement pour sensibiliser à la réalité des personnes itinérantes. C'est à cette occasion, que le maire actuel de Laval Stéphane Boyer a présenté sa vision pour le développement social et la lutte contre la crise du logement.

De plus en plus de villes au Québec font face à l'itinérance, et Laval n'y échappe. L'administration Boyer tient à rappeler à ses citoyens que depuis 2021, elle offre gratuitement la Maison Saint-Joseph, afin qu’il y soit établi un refuge d’urgence et un Café de rue offrant un lien direct avec des ressources d’aide.

Des promesses électorales

Dans le cadre de la campagne électorale en cours, le Mouvement lavallois qui a à sa tête M.Boyer, promet qu'en cas de réélection de poursuivre ses efforts sur plusieurs fronts pour contrer l'itinérance.

Pour entretenir et rénover la Maison Saint-Joseph, des investissements importants sont nécessaires. Le parti s'engage à trouver des solutions durables à son financement pour assurer la pérennité du refuge.

Considérant que les organismes communautaires sont des mailles indispensables du filet social lavallois, l’équipe Boyer souhaite renforcer la collaboration avec eux, notamment par de nouveaux partenariats et ententes pour mieux soutenir les citoyens vulnérables.

Elle s'engage à construire 2 000 nouveaux logements sociaux et abordables dans les prochaines années, soit le double de ce qui a été réalisé depuis 2020.

Et finalement, le Mouvement lavallois crois que de créer de nouveaux logements est essentiel pour répondre aux besoins criants. Protéger les loyers abordables existants est tout aussi nécessaire pour maintenir la qualité de vie et la dignité des Lavallois.

« Laval change et grandit, et je veux que tout le monde puisse y trouver sa place, sans exception. Nous allons redoubler d’efforts pour que notre ville devienne un modèle de vivre-ensemble, où chacun peut s’épanouir et vivre dans la dignité. », exprime Stéphane Boyer, maire de Laval et chef du Mouvement lavallois.