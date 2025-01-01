Parti Laval – Équipe Larochelle dévoile ses engagements en mobilité

À quelques jours du vote par anticipation aux élections municipales, Parti Laval – Équipe Larochelle présente ses engagements en matière de mobilité sur tout le territoire lavallois.

En effet, la formation politique du candidat à la mairie Claude Larochelle souhaite offrir à la population des déplacements « plus fluides, sécuritaires et accessibles, quel que soit leur mode de transport. »

Pour parvenir à désengorger Laval et améliorer la fluidité des déplacements, le parti propose notamment, dans son programme, de réévaluer l’ensemble du réseau routier, piéton et cyclable, de réviser les horaires et la fréquence du transport collectif, de déployer 100 nouveaux abribus et de mettre en place une nouvelle stratégie de déneigement plus efficace, incluant une communication en temps réel avec les citoyens.

« La mobilité ne doit plus être un obstacle au quotidien. Après 12 ans d’inaction, Laval est congestionnée, mal desservie et désorganisée. Les solutions sont improvisées et déconnectées de la réalité sur le terrain. Il faut revoir l’ensemble du réseau, notamment piéton et cyclable, pour le rendre cohérent et efficace. Nous allons agir pour que chaque citoyenne et chaque citoyen puisse se déplacer efficacement dans sa ville », a déclaré M. Larochelle.

Repenser la mobilité pour faciliter les déplacements

Selon Parti Laval – Équipe Larochelle, la mobilité doit être repensée pour réduire les temps de déplacement pour tous les usagers de la route. « Ce qu’on veut à Parti Laval, c’est réellement améliorer l’expérience des usagers du transport collectif tout en décongestionnant Laval. Pour ça, on doit repenser la mobilité, en faire plus pour rendre nos réseaux plus efficaces et sécuritaires et s’assurer que la cohabitation est optimale. Dans les dernières années, le parti du maire Boyer a improvisé le développement des réseaux. On manque de trottoirs et les pistes cyclables dangereuses poussent un peu partout sans pour autant être interconnectées. On va réviser ça, améliorer le transport collectif et les opérations de déneigement l’hiver, tout en soutenant les projets structurants qui permettront de désengorger Laval. C’est ça, s’occuper des vraies affaires à Laval », a affirmé M.Larochelle.

En résumé, on retrouve dans le programme différentes propositions dont : la réévaluation complète des pistes cyclables, trottoirs, voies partagées et zones piétonnes pour créer un réseau cohérent, mieux pensé et sécuritaire, la mise en place d’une stratégie de déneigement plus efficace et équitable, incluant une communication en temps réel avec les citoyens, la révision stratégique des horaires et fréquences du transport collectif, pour une mobilité plus accessible et inclusive , l'installation de 100 abribus modernes, accessibles et sécuritaires répartis sur l’ensemble du territoire et le soutien actif aux projets de métro et de REM et lancement d’un projet de transport structurant est-ouest pour relier les grands pôles résidentiels et d’emploi.

« Pendant que le parti du maire Boyer propose de continuer à multiplier les projets improvisés, nous, on propose une planification cohérente et des résultats tangibles : une administration responsable et efficace, des trottoirs sécuritaires, des autobus à l’heure, des trajets moins longs, des rues dégagées et un réseau logique et moins congestionné. Laval mérite mieux qu’une gestion à la pièce, et nous, on est prêts à s’occuper des vraies affaires », de conclure le candidat à la mairie.