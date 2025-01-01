Nous joindre
Élections municipales 2025

Claude Larochelle dénonce l'état de dégradation de l’entretien municipal

durée 10h00
23 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Hier matin, le candidat à la mairie de Laval et chef de Parti Laval – Équipe Larochelle, Claude Larochelle, a pris les commandes d’un camion balai-brosse aux couleurs de sa campagne pour sillonner les rues de la ville.

Il s’agissait d’un geste symbolique visant à dénoncer la dégradation de l’entretien municipal et à présenter sa vision d’une administration, sous sa gouverne, qu’il promet « efficace et responsable ».

Selon le candidat, cela fait douze ans que l’administration en place « aurait laissé les rues à l’abandon », citant en exemple les mauvaises herbes particulièrement nombreuses cet été sur le territoire. Il dénonce également une tentative de séduction de la part du maire Stéphane Boyer auprès des électeurs qui auraient fait pression pour intervenir : « En envoyant des cols bleus avec des weed eaters, probablement la méthode la moins efficace, la moins rapide et la plus coûteuse pour les Lavallois. »

Le chef de Parti Laval ajoute que la flotte d’entretien de la Ville ne compterait qu’une douzaine d’équipements fonctionnels pour l’ensemble de l’île : « Notre flotte est complètement dépassée. Le maire aurait dû acheter ou louer des machines bien avant. Il ne l’a pas fait. »

Il a conclu en pointant de nouveau les mégaprojets du centre-ville, accusant le maire Boyer de ne se concentrer que sur ceux-ci au détriment des quartiers. Claude Larochelle met de l’avant que son parti, « ce sont les services aux citoyens, les infrastructures, la sécurité, la propreté et l’entretien. Ce sont les vraies affaires. »

 

