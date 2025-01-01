Nous joindre
Élections municipales 2025

Le maire Boyer s’engage à revoir l’ensemble des lignes d’autobus STL

durée 11h07
23 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

Le maire actuel de Laval chef du Mouvement lavallois, Stéphane Boyer, annonce son intention de demander à la Société de transport de Laval de revoir l’ensemble des trajets d’autobus pour la première fois en près de 20 ans afin que ceux-ci soient mieux adaptés aux nouvelles habitudes de déplacement des Lavallois. 

Dans un contexte de crise du financement du transport en commun, M. Boyer demeure en mode solution pour que la STL continue, à la hauteur de ses moyens, de répondre aux besoins en mobilité de la population. 

« Les habitudes de déplacement des Lavallois ont bien changé ces dernières années. Pour que la STL donne le meilleur service possible à la population, nous reverrons les trajets d’autobus pour qu’ils soient plus rapides et plus directs. Nous voulons une meilleure efficacité pour les déplacements est-ouest, et que nos principaux pôles d’emploi et d’enseignement soient mieux desservis. », exprime-t'il.

Autres engagements pour faciliter les déplacements des Lavalloises et des Lavallois

En plus de cette mesure phare, la plateforme du Mouvement lavallois propose aussi : d'élargir l’offre de mobilité en libre-service sur l’ensemble du territoire, notamment les services de vélopartage et d'autopartage, d'implanter un projet pilote de gestion des feux de circulation par l’intelligence artificielle pour diminuer le trafic et faciliter les déplacements des Lavallois, de sécuriser davantage les traverses piétonnes et les intersections, particulièrement dans les zones scolaires et près des résidences de personnes âgées, d'installer 20 nouveaux feux de circulation aux intersections les plus achalandées et de prolonger la ligne orange du métro dans Chomedey, afin de connecter la station Côte-Vertu, le Carrefour Laval et la station Montmorency. 

