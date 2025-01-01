Stéphane Boyer invite les électeurs de l'Est de Laval à voter pour son équipe

Stéphane Boyer qui se présente à nouveau pour rester à la tête de la mairie de la Ville de Laval invite les citoyens des districts de Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul et Saint-François à choisir, le jour du vote du 2 novembre, un représentant du Mouvement lavallois à titre de conseiller.

Mentionnons que dans Duvernay et Saint-François se sont deux conseillers du parti d'opposition Action Laval qui d'ailleurs se présentent à cette élection, tandis que dans Saint-Vincent-de-Paul c'est Paolo Galati un indépendant qui avait été élu aux dernières élections.

C'est pourquoi que M.Boyer s'adresse particulièrement à ces électeurs de l'Est de la Ville de Laval. Il met de l'avant « qu'au cours des dernières années, l’administration du Mouvement lavallois a investi dans le développement des quartiers et accéléré la mise à niveau des infrastructures. Grâce à une vision ambitieuse et une gestion rigoureuse des finances publiques, Laval est aujourd’hui en mesure de terminer les projets attendus depuis longtemps et de se concentrer sur l’amélioration des services à la population. Une présence forte de l’Est de Laval à l’hôtel de ville sera essentielle pour que les quartiers récoltent pleinement les bénéfices de ce grand chantier. »

« Plus que jamais, Laval rayonne et prend sa place comme troisième ville du Québec. On veut que tous les districts profitent de cette lancée et que les citoyens soient fiers de leur ville et de leur quartier. Élire un conseiller municipal du Mouvement lavallois dans son district, c’est choisir une meilleure collaboration avec l’administration et s’assurer que les besoins du terrain soient réellement portés à l’hôtel de ville. Après quatre ans dans l’opposition, les citoyens de l’Est méritent de rejoindre le mouvement! », ajoute-t'il.

Candidatures

Voici les candidatures dans les trois districts :

District 1 - Saint-François

- Isabel Dion de Parti Laval - Équipe Larochelle

- Francis Létourneau de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- Isabelle Piché (Occupait déjà ce poste) d'Action Laval

District 2 - Saint-Vincent-de-Paul

- Yann Caron de Parti Laval - Équipe Larochelle

- Paolo Galati (Occupait déjà ce poste) Indépendant

- Annick Senghor de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- Lorenzo Lagatta d'Action Laval

District 3 - Duvernay

- Guillaume Lajoie de Parti Laval - Équipe Larochelle

- Anick Brunet de Mouvement lavallois-Équipe Stéphane Boyer

- Achille Cifelli (Occupait déjà ce poste) d'Action Laval

Trois voix fortes pour les citoyens de l’Est

Le Mouvement lavallois est fier de compter sur trois candidatures de grande qualité pour les districts de l’Est de Laval : Anick Brunet pour Duvernay, Annick Senghor pour Saint-Vincent-de-Paul et Francis Létourneau pour Saint-François.

« Leurs profils diversifiés, de même que leurs nombreuses implications et expériences dans la communauté lavalloise, en font de futurs élus de choix pour représenter leurs districts respectifs. Tous résidents de l’Est de Laval, ils ont une connaissance directe des réalités propres de leurs quartiers. Cette implication de proximité est essentielle pour offrir aux citoyens de l’Est une représentation politique à la hauteur de leurs besoins, ce qui n’a pas été le cas avec les élus en place ces quatre dernières années. »

Des engagements à la hauteur des besoins de l’Est

Sous le leadership du maire Boyer, Laval a mené des projets majeurs dans le secteur Est de la ville, dont la construction et l’ouverture de l’Espace citoyen des Confluents avec son centre communautaire, une salle de spectacle et une bibliothèque. De plus, il y a eut la création et la réfection d’installations sportives, l’acquisition de terrains pour améliorer l’accès aux berges et les améliorations en matière de sécurité routière. Des dizaines de millions de dollars ont également été investis dans la mise à niveau des infrastructures souterraines pour protéger les Lavallois des inondations, par exemple dans le secteur de la rue Monty.

Pour les quatre prochaines années, le Mouvement lavallois s’engage à poursuivre la réalisation de projets qui amélioreront la qualité de vie et rendront fiers les citoyens de l’Est de Laval, notamment :