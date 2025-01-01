Parti Laval : Louise Lortie comme vice-présidence du comité exécutif

En plus d'avoir présenté ce matin ses priorités pour les 100 premiers jours d’une administration Larochelle, le candidat à la mairie de Parti Laval, Claude Larochelle a annoncé son intention de nommer Louise Lortie comme vice-présidente du comité exécutif.

Affirmant sa volonté d’agir dès le jour un avec une équipe compétente, responsable et efficace, il a profité de l’occasion pour annoncer son intention de nommer Louise Lortie, à la vice-présidence du comité exécutif : « Après douze ans de décisions de l’administration Boyer qui n’ont pas répondu aux besoins réels des citoyennes et citoyens, il faut que ça change. Dès le premier jour, nous serons prêts à agir pour redonner confiance à notre population et remettre Laval sur la bonne voie en nous occupant des vraies affaires », a déclaré Claude Larochelle.

Louise Lortie comme vice-présidente du comité exécutif

Conseillère municipale de Marc-Aurèle-Fortin depuis 2021, ancienne présidente de la Commission scolaire de Laval (CSDL) pendant 11 ans et ex-vice-présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec, Louise Lortie possède une solide expérience en gestion et en gouvernance publique. « Mme Lortie incarne l’expérience, la compétence, l’efficacité et la proximité de terrain essentielles à la réussite de nos actions, notamment pour nos premiers 100 jours. Elle représente l’ADN de Parti Laval: une administration responsable et efficace, à l’écoute des besoins des Lavalloises et Lavallois », a souligné M. Larochelle.

Agir rapidement sur les enjeux prioritaires

Dans ses 100 premiers jours, l’équipe de Claude Larochelle s'attaquera rapidement à trois priorités. Premièrement, protéger Laval contre les inondations en investissant au moins 800 millions de dollars pour l’entretien et la modernisation des infrastructures d’eau, d’égouts et d’aqueducs, et en créant un Fonds bleu lavallois pour aider la Ville et les citoyens à mieux faire face aux événements climatiques. M. Larochelle souhaite également renforcer rapidement la sécurité dans les quartiers en augmentant de 50 % les effectifs policiers affectés aux patrouilles de proximité et en demandant au gouvernement du Québec le contrôle municipal des radars photo afin d’en optimiser l’usage et de réinvestir les revenus générés dans des mesures visant à sécuriser les rues et les quartiers.

Le candidat à la mairie de Parti Laval s’engage également, dans les 100 premiers jours de son mandat, à lancer un vaste chantier visant à bonifier les infrastructures sportives et culturelles de proximité, en débutant notamment par le développement d’une centrale de pickleball de 16 terrains et trois autres sites de huit terrains chacun répartis sur le territoire, ainsi qu’en évaluant le potentiel de l’aréna Richard-Trottier, maintenant fermé depuis 4 ans, afin d’en faire un espace sportif intérieur.

« Après 12 ans au pouvoir, M. Boyer promet finalement, enfin, de s’occuper de l’essentiel, mais la population ne lui fait plus confiance. Les gens ne sont pas dupes. Laval mérite mieux, et à Parti Laval, nous sommes prêts à nous occuper des vraies affaires : les inondations, la sécurité et les infrastructures et services dans les quartiers », a conclu M. Larochelle.