Élections municipales 2025
Le parti Action Laval dévoile le coût de sa plateforme électorale
Le parti Action Laval dévoile aux citoyens le coût de sa plateforme électorale et de la manière dont elle sera financée, et ce à quelques jours du jour du scrutin des élections municipales du 20 novembre.
Le chef d'Action Laval et candidat à la mairie de Laval, Frédéric Mayer indique qu'ils sont la première équipe à faire ce geste. « Gouverner, c’est faire des choix. Nous avons fait les nôtres. Nous avons chiffré notre plateforme, et nous disons comment nous allons la payer. Il est temps que Stéphane Boyer et Claude Larochelle fassent de même », déclare-t'il.
Une plateforme ambitieuse, mais réaliste Action Laval prévoit entre autres 105$ millions d’investissements dans les districts, pour revitaliser les parcs, les infrastructures sportives, les centres communautaires et les espaces pour les aînés.
Des investissements de 450 $ millions pour les infrastructures d’eau, incluant la modernisation des égouts, des aqueducs, la résilience climatique et la sécurité de l’eau potable.
Et finalement, près de 140 $ millions à l’échelle de la ville, pour : un centre animalier moderne, la mise à jour des arénas, la bonification des subventions pour les aînés, le développement d’une infrastructure majeure pour le soccer et le basketball, l’installation d’un espace d’entraînement pour les cyclistes, des investissements dans des infrastructures sportives et culturelles accessibles et le transport gratuit pour les élèves.
Comment Action Laval financera ses engagements
Le financement de ces investissements repose sur quatre leviers :
- Réaffectation de 125 M$ du Plan triennal d’immobilisations (PTI), en ciblant certains projets et programmes;
- Utilisation stratégique des réserves accumulées, soit 50 % des 103 $ millions disponibles
3. Mandat clair de la Commission des finances publiques pour réaffecter 30 M$ additionnels du PTI, et 2 % du budget d’opération, soit 24 M$ par année;
- Et le taux de réalisation du PTI est de 80 % en moyenne, rendant disponible 20 % du 1,7 G$ de ce budget
Action Laval s’engage également à publier des tableaux de bord publics pour suivre les projets, de créer un comité permanent des finances publiques, de mettre en place des outils numériques pour que chaque citoyen puisse comprendre l’utilisation de ses taxes et de présenter une liste de projets et les chiffrer est un exercice relativement simple.
« Malgré la hausse du budget de 300 M$, l’administration sortante est parvenue à augmenter la dette de 80 %, soit 455 M$ additionnels. J’ai bien hâte de voir comment ils vont financer leurs projets ! » a conclu Monsieur Mayer.