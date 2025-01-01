Arrestations et perquisitions en matière de vente de stupéfiants

Une opération policière visant le démantèlement d'une cellule criminalisée s'adonnant à du trafic de stupéfiants sur tout le territoire de Laval s'est déroulée le 8 octobre dernier menant à des perquisitions et des arrestations.

Suite à des informations reçues du public au courant du mois d'août, les enquêteurs de l'escouade organisé du SPL ont initié une enquête. Ainsi, en octobre des perquisitions visant deux résidences ont été exécutées à Laval, en collaboration avec le Groupe Tactique d’Intervention (GTI), l’escouade Équinoxe et l’escouade Cynophile du SPL.

Arrestations et comparutions

Mohammad Zarif Naseri et Danial Rafique, âgés respectivement de 18 et 19 ans, ont été arrêté et font face à des chefs d’accusation en matière de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic et de trafic de stupéfiants. Ils ont été détenus à la suite de leurs arrestations, puis libérés avec des conditions à respecter. Leurs dossiers reviendront à la Cour du Québec dans les prochaines semaines.

Bilan des perquisitions

Lors des perquisitions, les agents ont saisi des stupéfiants (crack et cocaïne), une arme à feu de calibre .32, des biens infractionnels (cellulaires, balance, OBD2) et une somme en argent comptant de 3805 $ en devise canadienne.

L'opération s'inscrit dans le cadre du projet coordonné Paradoxe visant à lutter activement contre le phénomène de violence armée.

À propos de Paradoxe

Dans le cadre du projet coordonné Paradoxe, le SPL a établi cinq axes d’intervention afin d’avoir une couverture globale des événements impliquant des armes à feu. Ces axes sont le Renseignement, la Prévention, le Partenariat, l’Opérationnel et la Communication. Cette stratégie à 360 degrés permet d’attaquer le phénomène de front et a un grand impact sur le terrain. Ces efforts sont en cohérence avec la stratégie québécoise de lutte contre la violence armée CENTAURE, qui a pour mandat d’assurer une pression sur le crime organisé et lutter contre le trafic d’armes à feu illégales au Québec.

Ligne Info-Police

Toute personne qui aurait des informations à donner concernant cet événement, est invitée à nous contacter, en toute confidentialité, sur notre ligne Info-Police 450 662-INFO (4636) ou en composant le 911, en mentionnant le dossier (LVL-250821-039).