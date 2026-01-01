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À compter du 1er juin 2026

Retrait progressif des lignes 310-4141 et *4141 pour joindre la SQ

durée 11h00
16 mars 2026
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Par Salle des nouvelles

Dans le cadre de la migration à venir des systèmes téléphoniques vers le réseau 9-1-1 de prochaine génération, la Sûreté du Québec (SQ) amorce le retrait progressif des lignes 310-4141 et *4141, actuellement utilisées pour les joindre.

Grâce à la couverture élargie du réseau 9-1-1 et aux avancées technologiques, ces lignes deviendront bientôt obsolètes.

À compter du 1er juin 2026, elles seront progressivement désactivées. Il est donc essentiel que tout appel urgent soit fait au 9-1-1.

Par ailleurs, les appels non urgents devront être faits directement auprès des postes de police locaux. À cet effet, un outil de recherche a été développé : « Trouver un poste ».

On assure que les lignes actuelles resteront accessibles durant la transition et qu’un message automatisé y sera diffusé afin de diriger adéquatement les citoyens vers les services appropriés. La SQ maintiendra son offre de services tout en s’assurant d’offrir une chaîne d’intervention optimale aux citoyens et citoyennes.

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