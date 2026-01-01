Alerte: Pierre Ny St-Amand déclaré accusé à haut risque par un juge

Pierre Ny St-Amand a été déclaré accusé à haut risque, après qu'il eut été jugé non criminellement responsable de la mort de deux enfants lorsqu'il a percuté une garderie de la région de Montréal avec un autobus.

Le juge Éric Downs a rendu sa décision lundi dans le dossier de Pierre Ny St-Amand, qui a tué un garçon de quatre ans et une fillette de cinq ans et blessé six autres enfants le 8 février 2023.

Plus de détails à venir.