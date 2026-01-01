Laval présente une offre officielle pour le terrain du Golf Ste-Rose

Au terme de plusieurs mois de négociations, la Ville de Laval présente officiellement une offre de 12,5 M$ pour l’acquisition du terrain du Golf Ste-Rose. Totalisant 52 hectares, dont 14 hectares boisés, ce site bordé de forêts et situé en bordure de la rivière des Mille Îles sera transformé en un vaste parc naturel et deviendra l’un des plus importants espaces naturels protégés du nord-ouest de Laval.

« Le terrain du Golf Ste-Rose, dont la superficie équivaut à environ 75 terrains de soccer, représente une occasion exceptionnelle pour le nord-ouest de notre île. Alors que certains souhaitaient y faire du développement immobilier, nous avons choisi de le protéger, de le mettre en valeur et surtout de le rendre accessible à la population. En collaboration avec les Lavalloises et Lavallois, nous y créerons un parc naturel riverain d’envergure offrant un accès unique à des activités de plein air », précise Stéphane Boyer, maire de Laval.

Un projet structurant appuyé par la CMM et le gouvernement du Québec

Prévue au Programme triennal d’investissement de Laval, cette démarche d’acquisition amorcée à l’automne dernier a été officialisée lors de la séance du conseil municipal du 3 février, par l’approbation d’une offre d’achat à présenter au propriétaire du terrain du Golf Ste-Rose. Elle a été rendue possible grâce au soutien financier de 4,5 M$ octroyé, à parts égales, par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et le gouvernement du Québec dans le cadre du programme de la Trame verte et bleue du Grand Montréal.

« Comme ministre responsable de la Métropole, je crois que la protection du territoire et l’accès à des espaces naturels sont essentiels à la qualité de vie durable dans l’ensemble de la grande région métropolitaine. En soutenant la Ville de Laval dans l’acquisition du terrain du Golf Ste-Rose, notre gouvernement contribue à préserver un patrimoine naturel d’exception et à offrir à la population un vaste espace de plein air », ajoute Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles .

« L’acquisition du Golf Ste-Rose s’inscrit parfaitement dans notre vision de créer un réseau de parcs métropolitains pour offrir à la population des lieux de loisir et de détente tout près de chez elle. En protégeant de vastes espaces verts comme celui-ci, au cœur même du Grand Montréal, nous renforçons non seulement la résilience climatique de la région, mais aussi le bien-être collectif. C’est grâce à ce type de projet structurant que nous avançons concrètement vers notre objectif de conserver 30 % du territoire métropolitain », poursuit Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Une transition planifiée et une démarche participative

La Ville de Laval louera le site à l’entreprise Golf Ste-Rose jusqu’au 30 novembre 2027, ce qui permettra la poursuite des activités pour deux saisons de golf. Cette période servira également à mener une démarche participative afin d’imaginer l’avenir de ce site stratégique avec la communauté. La population et les organismes seront invités à y prendre part pour définir ensemble l’identité et les vocations futures du lieu. Toutes les informations seront disponibles cet été sur la plateforme de participation citoyenne repensonslaval.ca.

Un site clé pour la biodiversité et la résilience climatique

Le secteur du Golf Ste-Rose fait partie d’un réseau stratégique d’espaces naturels à Laval. Son acquisition permettra de renforcer un secteur déjà préservé par la Ville et de créer un corridor écologique le long de la rivière des Mille Îles au bénéfice de la faune et de la flore exceptionnelles qui y vivent. Le site est par ailleurs adjacent à des propriétés municipales visées par l’agrandissement du Refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles.

L’acquisition et la protection de ce site offriront à Laval un fort potentiel de restauration des marais et des zones humides, tout en renforçant sa résilience face aux changements climatiques et en offrant à la population un vaste terrain de jeu naturel propice à des activités de plein air accessibles à toutes et à tous.

Rappelons que depuis 2021, la Ville de Laval a investi plus de 106 M$ dans l’acquisition, la protection et la mise en valeur de milieux naturels. Parmi ses acquisitions stratégiques, mentionnons celle de l’île Locas, située à proximité immédiate du Golf Ste-Rose, qui contribue déjà à renforcer le corridor écologique de la rivière des Mille Îles et qui s’inscrit dans la même vision de protection et de mise en valeur.