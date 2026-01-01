La proposition de Parti Laval pour aider les nouveaux propriétaires sera étudiée

Ce mardi soir 3 février, la proposition du Parti Laval, opposition officielle à l’hôtel de ville, visant à offrir plus de flexibilité aux nouveaux propriétaires en permettant le paiement de la taxe de bienvenue en plusieurs versements égaux, sans intérêt, a franchi une étape importante.

Déposée par la conseillère municipale du district Marc-Aurèle-Fortin, Louise Lortie, la proposition demandant que cette mesure soit étudiée par la direction générale a été adoptée à l’unanimité par le conseil municipal. « On le répète depuis longtemps : lorsqu’une famille ou un couple achète une maison, il doit déjà composer avec la mise de fonds, les frais de notaire, le déménagement et parfois d’autres dépenses imprévues. Exiger en plus un paiement unique de plusieurs milliers de dollars, alors que d’autres villes offrent plus de souplesse, ajoute une pression inutile à un moment déjà stressant pour bien des ménages. J’ai bien hâte de voir les analyses pour qu’on puisse aller de l’avant », d’affirmer Mme Lortie.

Une mesure nécessaire portée par l’opposition depuis longtemps

Depuis l’assouplissement du cadre légal en 2023, plusieurs municipalités offrent des modalités plus souples pour le paiement des droits de mutation afin de réduire le choc financier lié à l’achat d’une propriété. Mme Lortie a notamment cité les exemples de Saint-Jérôme, qui permet désormais le paiement en deux versements, ainsi que Québec, Sainte-Thérèse, Brossard et Salaberry-de-Valleyfield. À Laval, toutefois, le paiement demeure exigé en un seul versement, et ce, dans un contexte où le taux de la taxe de bienvenue a récemment été augmenté par le parti du maire Stéphane Boyer, atteignant 3 % pour les transactions de plus de 500 000 $. Pour Parti Laval, cette rigidité est de plus en plus difficile à justifier et rendait nécessaire l’introduction d’une nouvelle mesure pour mieux accompagner les acheteuses et acheteurs.

« À Laval, accéder à la propriété devient de plus en plus difficile pour la classe moyenne. Offrir plus de flexibilité dans le paiement de la taxe de bienvenue, c’est un geste concret qu’on défend depuis longtemps. Cette mesure, inscrite à notre programme, est raisonnable, efficace et déjà appliquée ailleurs. Il était temps qu’on accepte de l’étudier sérieusement », d’ajouter le chef de Parti Laval, Claude Larochelle.

« C’est une mesure simple qui peut faire une réelle différence pour celles et ceux qui s’installent à Laval. L’important maintenant, c’est d’aller au bout de l’analyse et de livrer des solutions concrètes aux nouveaux propriétaires », de conclure Louise Lortie.