Le maire refuse de consulter la population, déplore Action Laval

Action Laval déplore vivement la décision du maire et de ses conseillers de rejeter, lors du prolongement de la séance du conseil municipal du 3 février, la proposition déposée par la conseillère municipale de Saint-François Isabelle Piché, visant à tenir une consultation publique sur l’avenir de la ferme du Centre de la nature.

En décembre dernier, le maire a annoncé à huis clos la fermeture définitive de cette attraction emblématique, sans consulter ni les élus, ni les citoyens. Il justifie cette décision en affirmant que la reconstruction de la ferme serait trop coûteuse. Pour Action Laval, cette justification ne tient pas la route : la population mérite d’être entendue avant de tourner la page sur un lieu aussi symbolique.

Malgré la présence de nombreux citoyens voulant sauver la ferme et les multiples questions posées par le public au conseil, le maire et son équipe ont voté unanimement contre la tenue d’une consultation publique. Cette fermeture du dialogue démocratique survient alors qu’une pétition de 20 000 signatures lancée par le Lavallois Dennis Fiévèt, a été officiellement déposée.

« Quand plus de 20 000 citoyens se mobilisent, un maire a le devoir moral d’écouter. Le refus de consulter démontre un mépris inquiétant pour la participation citoyenne. Si l’administration refuse d’ouvrir le dialogue, Action Laval le fera » a déclaré Isabelle Piché.

« En refusant une consultation publique, le maire prive les citoyens de leur droit le plus fondamental : être entendus. La ferme du Centre de la nature fait partie de notre patrimoine collectif, et aucune décision ne devrait être prise sans la population » a affirmé Achille Cifelli.

Action Laval rappelle que les choix politiques du maire, notamment les dépenses excessives pour la construction d’un centre aquatique et d’une bibliothèque au centre-ville, ont contribué à aggraver considérablement l’endettement de la Ville. Cette situation limite aujourd’hui la capacité de financer des projets qui comptent réellement pour les Lavallois.

Face au refus du maire, Action Laval annonce qu’il organisera lui-même une consultation publique afin de donner la parole aux Lavallois. Les citoyens pourront s’exprimer sur l’avenir de la ferme du Centre de la nature, proposer des solutions et participer à la réflexion collective que le maire refuse d’entendre.