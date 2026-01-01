Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Au Canada

L'augmentation des dépenses en défense devrait ajouter 63 G$ au déficit d'ici 2035

durée 14h00
5 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

L'organisme parlementaire chargé de surveiller les dépenses publiques estime que le projet du premier ministre Mark Carney de consacrer l'équivalent de 5 % du PIB à la défense d'ici 2035 entraînera une augmentation du déficit budgétaire fédéral de 63 milliards $ en 2035.

Un rapport du directeur parlementaire du budget, Jason Jacques, estime que l'augmentation progressive des dépenses de défense de base pour atteindre le nouvel objectif coûtera au pays environ 33,5 milliards $ supplémentaires par an.

Les membres de l'OTAN se sont engagés l'année dernière à atteindre ce nouvel objectif ambitieux de 5 % en réponse à la pression exercée par le président américain, Donald Trump, pour augmenter les dépenses militaires de l'alliance.

Le premier budget fédéral du gouvernement Carney, publié à l'automne, s'est engagé à mettre le Canada sur la voie d'atteindre le dernier objectif de dépenses de l'OTAN.

Le rapport de M. Jacques critique le fait que le gouvernement n'ait pas publié de données à l'appui de ses projections.

Selon les estimations du DPB, l'augmentation des dépenses au cours de la prochaine décennie pour atteindre l'objectif fixé fera grimper le ratio de la dette fédérale par rapport au PIB de 6,3 points de pourcentage en 2035.

Kyle Duggan, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le maire refuse de consulter la population, déplore Action Laval

Publié à 10h00

Le maire refuse de consulter la population, déplore Action Laval

Action Laval déplore vivement la décision du maire et de ses conseillers de rejeter, lors du prolongement de la séance du conseil municipal du 3 février, la proposition déposée par la conseillère municipale de Saint-François Isabelle Piché, visant à tenir une consultation publique sur l’avenir de la ferme du Centre de la nature. En décembre ...

LIRE LA SUITE
La proposition de Parti Laval pour aider les nouveaux propriétaires sera étudiée

Publié hier à 11h00

La proposition de Parti Laval pour aider les nouveaux propriétaires sera étudiée

Ce mardi soir 3 février, la proposition du Parti Laval, opposition officielle à l’hôtel de ville, visant à offrir plus de flexibilité aux nouveaux propriétaires en permettant le paiement de la taxe de bienvenue en plusieurs versements égaux, sans intérêt, a franchi une étape importante. Déposée par la conseillère municipale du district ...

LIRE LA SUITE
Laval présente une offre officielle pour le terrain du Golf Ste-Rose

Publié hier à 10h00

Laval présente une offre officielle pour le terrain du Golf Ste-Rose

Au terme de plusieurs mois de négociations, la Ville de Laval présente officiellement une offre de 12,5 M$ pour l’acquisition du terrain du Golf Ste-Rose. Totalisant 52 hectares, dont 14 hectares boisés, ce site bordé de forêts et situé en bordure de la rivière des Mille Îles sera transformé en un vaste parc naturel et deviendra l’un des plus ...

LIRE LA SUITE