Des besoins criants en matière de logement à Laval

Plus d’une soixantaine de personnes ont assisté à la soirée publique sur les enjeux et besoins en matière de logement organisé par la Table régionale des organismes communautaires autonomes en logement de Laval (TROCALL) dans le cadre du passage de la grande marche du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).

Tout le mois de septembre, une marche de 500 km organisée par le FRAPRU traverse villes et villages entre Ottawa et Québec pour le droit au logement. La marche était de passage à Laval les 11 et 12 septembre 2018.

La soirée animée par la TROCALL visait à mettre en lumière les besoins en logement à Laval, sensibiliser la population et susciter l’action des élu.es et décideurs.es. C’est sous la forme d’un jeu-questionnaire que les participants et participantes ont pu tester leurs connaissances des réalités vécues à Laval en matière de logement. L’assistance a été surprise d’apprendre les divers besoins criants à Laval, voire même le retard vis-à-vis du reste du Québec.

Effectivement, 13 000 ménages à Laval consacrent plus de 30 % de leur revenu au loyer. De ce nombre, plus de 7 000 affectent au-delà de 50 % de leur revenu pour se loger. Au niveau du logement social, l’Office municipal d’habitation de Laval (OMH Laval) gère actuellement seulement 2 406 logements. Un grand retard à rattraper considérant qu’il y a plus de 1 000 ménages inscrits sur la liste d'attente sans compter l’ensemble des familles lavalloises qui vivent sous le seuil de la pauvreté.

D’ailleurs, l’activité a également souligné que les femmes, les personnes seules, les personnes âgées et les jeunes sont plus à risque d’être mal logés et de consacrer une part démesurée de leur revenu au loyer.

« Pour répondre aux besoins les plus urgents en matière de logement, et cela de manière durable, il faut rapidement de nouveaux logements sociaux pour Laval. La grande participation à l’activité de ce soir illustre bien l’urgence de ce constat et la forte mobilisation pour le développement et la pérennisation du parc lavallois de logements communautaires », rapporte Claudine Inizan, porte-parole de la TROCALL.