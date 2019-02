Jeunes agriculteurs de la région ceci est pour vous

La période d'inscription pour le cinquième Prix de la relève agricole a été lancée le 27 février, et les jeunes entrepreneurs ont jusqu'au 17 mai prochain pour poser leur candidature.

À cette occasion, chaque membre de la relève est invité à présenter son dossier d'inscription aux conseillers régionaux en relève et en établissement du Ministère. Ces derniers sont disponibles pour évaluer leur admissibilité au concours et les accompagner dans leurs démarches.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, souligne que ses premiers contacts avec les membres de la relève agricole lui ont fait découvrir une génération montante innovante, dynamique, audacieuse et mobilisée socialement. Le Prix de la relève agricole rend hommage à l'engagement exceptionnel de ces jeunes, aux parcours très variés, qui se consacrent à l'agriculture.

« Le Québec a besoin d'une relève compétente et déterminée pour assurer un avenir prospère à l'agriculture. Le Prix de la relève agricole vise à souligner le travail des jeunes entrepreneurs et entrepreneures et à récompenser leurs efforts et leur réussite. J'encourage les jeunes de moins de 40 ans à participer à ce concours en grand nombre. Ce prix donne à l'entreprise gagnante une visibilité enviable qui rejaillira sur son développement. »

Assorti d'une bourse de 5 000 $, le Prix de la relève agricole souligne donc la réussite d'un jeune, ou d'un groupe de jeunes, qui a fait preuve d'innovation et qui s'est distingué par ses compétences. Un jury composé d'experts du Ministère, de représentants du monde des affaires et de représentants des milieux associatifs choisira la lauréate ou le lauréat.

Le Prix de la relève agricole sera remis dans la salle du Conseil législatif de l'hôtel du Parlement au cours de la cérémonie officielle de remise des prix de l'Ordre national du mérite agricole, l'automne prochain.

Pour avoir plus d'information ou pour remplir le formulaire de mise en candidature : www.mapaq.gouv.qc.ca/prixreleve.