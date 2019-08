Le cirque s’invite à la Fête de la famille de Laval

L’incontournable Fête de la famille de Laval s’installe au Centre de la nature le 1er septembre prochain, de 10 h à 18 h. Cette 20e édition promet des moments mémorables et une foule d’activités gratuites : spectacles, jeux gonflables, tyrolienne, ateliers de cirque, maquillage, personnages ambulants et plus encore.

Des têtes d’affiche sur scène

Tout au long de la journée, les petits pourront danser et chanter avec leurs idoles, qu’ils retrouveront à l’une ou l’autre des trois scènes différentes. Dès 10 h 30, sur la scène principale, Ari Cui Cui, accompagnée de son fidèle ami le Boulanger Joyeux, divertira les amis avec les airs rythmés de ses nouvelles chansons, sans oublier ses classiques. En après-midi, ce sont Les Parfaits Inconnus qui présenteront leur spectacle circassien à la foule. À 12 h, sur la scène du Village des arts, Théo et Frédo présenteront leur spectacle de magie Yoopacadabra. S’en suivra un combat de création entre les bédéistes Alex A. et Félix LaFlamme ainsi qu’une performance percutante de Kattam et ses Tam-Tams. La scène du chapiteau sera pour sa part le lieu d’un atelier de danse urbaine animé par nulle autre que Team White, les grands gagnants de la saison 1 de la populaire compétition télévisée Révolution.

Quatre zones à découvrir

Le site sera divisé en quatre grandes zones, chacune regorgeant d’activités pour bouger en famille.

Zone Turbulence : l’endroit idéal pour les amateurs de sensations fortes! En plus de la course à obstacles, on y retrouvera un parcours aérien, une tyrolienne, un simulateur de surf et une pente sèche pour de l’initiation à la planche à neige. Un skatefest sera également organisé avec des sessions d’initiation à la planche à roulettes, des démonstrations par des pros et un concours de trucs.

Zone Lac des pirates : les pirates envahissent le grand lac du Centre de la nature pour des activités sur la terre ferme comme sur l’eau. Le parcours des pirates mettra à rude épreuve les habiletés des marmots pour découvrir qui a l’étoffe d’un flibustier!

Zone Les petits génies Naître et grandir : les enfants iront de découverte en découverte. Les ateliers La science sort des labos seront animés par le Cosmodôme, le Musée Armand-Frappier, le parc de la Rivière-des-Mille-Îles et le Centre d’interprétation de l’eau. La Bibliomobile sera également sur place pour offrir un moment de détente bien mérité avant de passer au studio des bibliothèques de Laval.

Zone Plaine de jeux : la grande plaine regorgera de jeux gonflables pour le plus grand bonheur des enfants. La zone sera également animée par des personnages ambulants, une fanfare clownesque et une usine à maquillage. Une cabine photo permettra à ceux qui en ont envie d’immortaliser leur passage à la 20e édition de la Fête de la famille et des ateliers de cirque seront offerts. Pour se rafraîchir, il suffira de repérer les igloos géants… Surprises garanties!

Fermeture de rue et transport collectif

À noter que de 9 h à 19 h, l’avenue du Parc sera complètement fermée à la circulation automobile entre le boulevard de la Concorde et l’avenue François-Foucault. Un service de navettes gratuites de la Société de transport de Laval (STL) empruntera un circuit permettant aux visiteurs de se rendre directement au Centre de la nature. Les familles privilégiant le transport en commun pour se rendre sur le site sans tracas bénéficieront de la tarification familiale offerte par la STL la fin de semaine : chaque adulte payant son passage peut être accompagné sans frais par un maximum de 5 enfants âgés de 11 ans et moins.

Durant la journée, il est recommandé de consulter régulièrement la page de l’événement sur Facebook pour être à l’affût des nouvelles et particulièrement de toute modification possible à la programmation, notamment en cas de pluie.

La Fête de la famille est organisée par la Ville de Laval, en collaboration avec Naître et grandir, Journal Métro, la STL et Rythme FM 105,7.

Pour consulter la programmation complète de l’événement, visitez le site Internet www.fetedelafamille.laval.ca. Pour obtenir plus de renseignements, composez le 311 (sur le territoire lavallois) ou le 450 978-8000 (de l’extérieur de Laval).