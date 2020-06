Projets du pont Gédéon-Ouimet et de l’autoroute 15: le contrat signé pour la réalisation de l’étude d’opportunité

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel, le ministre des Finances et ministre responsable de la région de Laval, Éric Girard, et le député de Sainte-Rose, Christopher Skeete, annoncent la signature du contrat pour la réalisation de l’étude d’opportunité du projet du pont Gédéon-Ouimet ainsi que des projets de l’autoroute 15 à Laval et dans les Basses-Laurentides.

Le projet de réfection majeure du pont Gédéon-Ouimet vise à assurer la pérennité de la structure. Quant aux projets de l’autoroute 15, les objectifs sont la mise en place d’une infrastructure améliorée pour le transport collectif à Laval et dans les Basses-Laurentides par l’ajout de voies réservées, ainsi que la réfection de la chaussée de la portion lavalloise, entre les ponts Médéric-Martin et Gédéon-Ouimet.

Selon François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie: « Il s’agit d’une étape clé pour ces projets. L’étude d’opportunité permettra d’identifier les besoins et de recommander des solutions pour améliorer les conditions de déplacement des personnes et des marchandises dans ce corridor. Le financement de ce contrat d’un peu plus de 4,8 M$ sera entièrement assumé par le Ministère. »

« Il ne fait aucun doute que nous devons maintenir en bon état ces infrastructures, mais aussi les bonifier pour favoriser l’utilisation du transport collectif et améliorer la mobilité dans la grande région métropolitaine, explique Éric Girard, ministre des Finances et ministre responsable de la région de Laval. Cette étude permettra d’avoir un portrait complet de la situation afin de choisir les meilleurs projets à réaliser. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, souligne de son côté: « L’octroi de ce contrat est une bonne nouvelle pour les citoyens de ma circonscription et de Laval. La préparation de ces trois importants projets dans l’axe de l’autoroute 15 se poursuit. À terme ils viendront assurer et faciliter les déplacements dans le secteur. »