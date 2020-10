S'entraîner à domicile avec des objets du quotidien, comment faire?

Voir la galerie de photos

La fermeture des centres d’entraînement jusqu’au 23 novembre minimum et le climat actuel pèsent lourd sur le moral de plusieurs. Mais comment contrer cette grisaille automnale et maintenir un bon moral et une bonne santé mentale en ces temps difficiles? En bougeant et en gardant la forme.

En entrevue vidéo, l’entraîneure Jeanie Harbour, aussi propriétaire d’un centre d’entraînement, nous explique comment s’entraîner avec des objets du quotidien et partage quelques trucs et astuces pour incorporer les exercices à notre routine.