Visitez virtuellement la caserne de pompiers de Laval

La Semaine de la prévention des incendies sera célébrée dans tout le Québec du 3 au 9 octobre, toujours sous le thème « Le premier responsable, c'est toi! ». À cette occasion, il vous sera possible de visiter virtuellement la caserne des pompiers de Laval.

Les pompiers et les inspecteurs en prévention de Laval profiteront également de cette semaine pour promouvoir les comportements sécuritaires à adopter au quotidien afin de prévenir les incendies.

Après l’annonce des journées portes ouvertes dans l’édition d’automne du bulletin municipal Vivre à Laval, le Service de sécurité incendie (SSIL) a malheureusement dû annuler l’événement cette année encore, en raison de l’évolution de la pandémie. Par conséquent, le SSIL propose donc à nouveau sa visite virtuelle bonifiée de la caserne 5, située à Saint-François.

Ainsi, dès le 3 octobre, les citoyens pourront, via le Web, et pour le reste de l’année, entrer dans le monde des pompiers de Laval en visitant cette caserne des plus modernes qui a obtenu l’an dernier la certification LEED Or.

Les pompiers rappellent qu’il est important de vérifier les piles des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone. Un petit truc mnémotechnique consiste à le faire lors des changements d’heure, soit deux fois par année.