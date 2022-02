La Ville de Laval reçoit son accréditation pour le programme Milieu de travail alliés contre la violence conjugale

La Ville de Laval est la première municipalité à obtenir la certification de premier niveau — Milieu de travail sensibilisé du programme Milieux de travail alliés contre la violence conjugale du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.

Financé par le Secrétariat à la condition féminine, le programme a été lancé en présence de la ministre responsable, Isabelle Charest. Desjardins est la seule autre organisation à avoir reçu la certification.

La Ville reconnaît qu’à titre d’employeur, elle doit agir puisque le harcèlement exercé par un(e) conjoint(e) ou un(e) ex-conjoint(e) peut se poursuivre sur le lieu de travail ou durant les heures de travail de la personne violentée. La Ville compte notamment se prévaloir d’une politique de travail ayant comme objectif de mettre en place des mécanismes de prévention face à la violence conjugale.

« Après avoir mobilisé près de 700 municipalités alliées contre la violence conjugale au Québec, nous nous réjouissons que la Ville de Laval renforce son engagement en devenant également un milieu de travail allié contre la violence conjugale. Laval est une cheffe de file dans cette lutte et nous espérons qu’elle entraînera dans son sillage de nombreuses autres municipalités afin d’agir contre la violence conjugale au travail. »

– Chantal Arseneault, présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

À propos du projet Milieux de travail alliés contre la violence conjugale

Milieux de travail alliés contre la violence conjugale est un projet porté par le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, qui rassemble 44 maisons d’aide et d’hébergement à travers le Québec. Lancé en 2019 sous forme de campagne de sensibilisation, il devient désormais un programme de sensibilisation et de certification visant à accompagner les employeurs et les syndicats dans leur lutte contre les répercussions de la violence conjugale au travail.

Ressources à Laval

Il existe sur le territoire lavallois trois maisons d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale : Maison de Lina (450 962-8085), Maison L’Esther (450 963-6161) et Maison Le Prélude (450 682-3050). Leurs services sont confidentiels et offerts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Plusieurs ressources viennent en aide aux personnes victimes de violence conjugale :

• SOS violence conjugale | 1 800 363-9010

• CAVAC de Laval | 450 688-4581

• Centre des femmes de Laval |514 808-2909

• Bouclier d’Athéna (services multilingues) | 450 688-6584

• CISSS de Laval

• En cas d’urgence, faites le 911.

Pour les hommes aux prises avec des comportements violents en contexte conjugal et familial, À cœur d’homme est un réseau d’aide regroupant 31 organismes communautaires autonomes répartis sur l’ensemble du territoire québécois, dont CHOC (Carrefour d’hommes en changement), un organisme situé à Laval qui œuvre auprès des hommes en prévention de la violence conjugale et du suicide.