Le Conseil des Lavalloises dépose ses recommandations pour valoriser l’égalité et l’inclusion

En cette Journée internationale des droits des femmes, le Conseil des Lavalloises publie son premier avis sur une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes à Laval.

Cet avis comprend un bilan de la condition féminine à Laval et formule 38 recommandations pour une ville plus inclusive et égalitaire. Il fait suite à un mandat attribué en ce sens en 2020 par le comité exécutif de la Ville de Laval et est le fruit d’un processus de recherche, de consultation, de réflexion et de création collective qui a rassemblé de nombreux groupes de femmes du milieu lavallois.

« La Ville de Laval exerce un leadership réel en matière d’égalité au sein du monde municipal, et compte de nombreuses réalisations à cet égard. Ainsi, pour la première fois, la population lavalloise a élu un conseil municipal paritaire, ce qui a mené à un comité exécutif également paritaire. En 2020, la Ville a également adopté un plan d’action comprenant 32 mesures de redressement pour une plus grande diversité et inclusion en emploi. Il nous reste bien sûr de nombreux défis à relever, et ce, tant dans les sphères politique et professionnelle que citoyenne. Nous nous réjouissons de la participation dynamique des femmes à la vie politique municipale lavalloise, et cet avis nous aidera dans la poursuite de la mise en place d’initiatives concrètes à l’intérieur des valeurs que nous défendons, soit l’égalité, l’équité, la liberté et le respect. », mentionne Sandra El-Helou, membre du comité exécutif responsable du dossier de la condition féminine et conseillère de Souvenir-Labelle.

« Nous sommes heureuses de voir que la Ville souhaite poursuivre son engagement en matière d’égalité et d’inclusion. Cet avis du Conseil des Lavalloises a été conçu pour soutenir les démarches favorisant l’égalité entre les hommes et les femmes, et entre toutes les femmes à Laval. Nous proposons des recommandations dans quatre axes d’intervention prioritaires : la lutte à la pauvreté, la lutte contre les violences faites aux femmes, le soutien aux femmes en processus de réinsertion en emploi et la reconnaissance de la contribution des femmes à la cité. Avec ce premier avis, nous souhaitons affirmer notre rôle-conseil auprès de la Ville et multiplier les occasions d’échange avec les diverses instances municipales. », commente Myriam Fillion, présidente du Conseil des Lavalloises.

Faits saillants

Parmi les principales recommandations de l’avis, mentionnons :

-La mise à jour des statistiques genrées et l’implantation d’un plan d’action triennal consacré à l’égalité.

-La lutte contre la pauvreté et le soutien à des initiatives visant la sécurité alimentaire, plus particulièrement celle des femmes.

-La lutte contre les violences faites aux femmes.

-De nouvelles mesures de conciliation famille-travail pour le personnel salarié de la Ville et famille-implication sociale pour les personnes élues ainsi que celles qui participent à des consultations municipales.

-La recherche de la parité femmes-hommes dans les comités que la Ville met sur pied et auxquels participent des personnes élues.

-Un soutien plus exhaustif aux élues, notamment pour contrer l’intimidation et le harcèlement, et pour favoriser le mentorat.