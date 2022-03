Les personnes qui vivent avec la Trisomie 21 ont leur place dans la société

Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), fier coordonnateur des célébrations de la Fête nationale en collaboration avec ses Sociétés affiliées, est heureux d’inviter les organismes admissibles qui souhaitent organiser des festivités officielles dans le cadre de l’édition 2022 de la Fête nationale du Québec à soumettre un projet par le biais du Programme d’assistance financière aux célébrations locales (PAF). En partenariat avec le gouvernement du Québec et administré par le MNQ, le PAF vise à promouvoir l’organisation de célébrations qui suscitent la participation et la fierté de toutes les Québécoises et tous les Québécois.