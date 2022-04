Avec le printemps qui s’installe et les premières esquisses des belles journées estivales Vins Arista, une division de Lassonde, et Stefano Faita lance début mai son vin rosé, 100 % biologique et végan.

C’est accompagné d’experts de Vins Arista que le réputé chef Stefano Faita s’est rendu dans les célèbres vignobles de la Sicile afin de dénicher un rosé qui correspond à ce qu’il souhaite proposer. Le vin est embouteillé au Québec et offert dès le mois de mai dans les épiceries de la province.

Ce rosé, un Nero d’Avola, cépage fruité et délicat, est tout en fraîcheur et en personnalité, et fait place à une finale zestée. Parfait pour accompagner les plateaux d’antipasti, une succulente salade ou un poisson sur le BBQ. Il est aussi le choix idéal à l’apéritif, autour d’une belle table bien garnie !

« Pour moi, la cuisine, c’est une histoire de partage. Partage de bouffe, de traditions familiales, de petits trucs de grands-mères, de découvertes… et de bonnes bouteilles. Et comme j’aime partager des recettes, j’avais aussi envie de vous faire découvrir des vins que j’aime. Mes cépages préférés, italiens (évidemment !) et bio, travaillés par des producteurs qui ont, comme moi, le souci d’offrir quelque chose de bon. », commente Stefano Faita.

C’est avec l’objectif constant d’offrir des produits d’une haute qualité, abordables et conviviaux que vins Arista et Stefano Faita lançaient à l’été 2021 une gamme de vins 100 % biologiques et végans, composée d’un vin rouge (Nerello Mascalese) et de deux vins blancs (Pinot Grigio et Catarratto), parfaits pour accompagner les bons repas maison. Cette gamme inédite, désormais étoffée d’un rosé, est sans aucun doute empreinte de la convivialité des Québécois, ainsi que de la passion et de l’esprit de partage du chef renommé.

La marque Stefano : une proximité à saveur de qualité

S’illustrant dorénavant comme la première marque d’envergure avec une gamme de vins 100 % biologiques vendus en épicerie, Stefano a su gagner le cœur des Canadiens et Canadiennes au cours des dernières années. Pizzas, pâtes alimentaires, huile d’olive extra-vierge, vinaigre balsamique, saucisses et boulettes, sans oublier les sauces pour pâtes, issues d’une association gourmande entre le chef et la division alimentaires de Lassonde.

Stefano Faita et ses proches collaborateurs d’ici et d’ailleurs se sont ainsi taillés une place de choix dans les épiceries du Québec et du Canada avec plus de 30 produits reconnus pour leurs ingrédients simples et bons.