Fermeture complète du tunnel en direction de la Rive-Sud du 6 au 9 mai

Après deux ans d’absence, les pompiers et la Ville de Laval sont fébriles à l’idée de revoir la population à l’occasion de la Grande Fête et de la Course des pompiers de Laval les 4 et 5 juin à Centropolis. Les jeunes et les moins jeunes pourront se balader, participer à plusieurs activités interactives et, bien sûr, courir ou marcher pour une ...