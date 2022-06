Catherine Fournier et Stéphane Boyer dévoilent la programmation du sommet de l’habitation 2022

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, et le maire de Laval, Stéphane Boyer, dévoilent la programmation du Sommet de l’habitation 2022 qui aura lieu le vendredi 26 août prochain au Centre des congrès de l’Hôtel Sheraton, à Laval.

Promis par les deux élus en campagne électorale et initié dès leur élection comme mairesse et comme maire en novembre dernier, l’événement vise à rassembler une variété d’acteurs concernés par l’habitation afin de partager des idées innovantes et de s’engager vers des solutions structurantes, prêtes à être mises en application.

Près de 300 personnes participeront à ce tout premier Sommet municipal panquébécois sur le thème « Notre avenir en tête ».

Parmi les invités, notons les mairesses et les maires des grandes villes du Québec, des élus municipaux, des représentants des secteurs institutionnels, gouvernementaux, communautaires, privés et académiques, de distingués invités et dignitaires, ainsi que des représentants des gouvernements du Québec et du Canada.

Cinq panels constitueront la programmation du Sommet afin de favoriser les discussions et les échanges au courant de cette journée, soit :

Les responsabilités et les demandes du monde municipal. L’état des lieux en matière d’habitation au Québec. Les leviers fonciers. Les leviers légaux et règlementaires. Les leviers financiers.

Ces panels seront animés par divers invités d’ici et d’ailleurs qui présenteront quelques pistes à privilégier pour répondre collectivement à l’ampleur des défis.

Parmi les conférenciers invités, notons des représentants des grandes associations municipales comme l’Union des municipalités du Québec (UMQ), la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), mais aussi la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), l’organisme Vivre en ville, le Centre de transformation du logement communautaire (CTCC) et l’Institut de développement urbain (IDU).

« Les enjeux liés à l’habitation touchent les Québécoises et les Québécois de toutes les régions. La flambée des prix des loyers, les taux d’inoccupation très bas, les rénovictions et la surchauffe immobilière sont seulement quelques exemples des défis auxquels nous devons nous attaquer. Devant ce constat, nous avons élaboré une programmation qui ratisse large afin qu’il n’y ait pas d’angle mort à notre recherche de solutions. À l’issue du Sommet, les participantes et les participants auront non seulement discuté de solutions structurantes, mais ils se seront concertés autour de plusieurs d’entre elles », a affirmé Stéphane Boyer, maire de Laval et hôte du Sommet.

« Considérant l’ampleur et la complexité des défis liés à l’habitation, le constat est clair : aucun acteur ne peut y faire face seul. Nous avons besoin de nous concerter et de sortir des sentiers battus. Nous sommes donc fiers d’avoir rassemblé parmi nos panélistes les partenaires clés du domaine, d’autant plus que ceux-ci proviennent de différents horizons complémentaires. Nous croyons sincèrement que le Sommet donnera l’impulsion nécessaire à un passage à l’action concertée dont les effets seront rapidement ressentis par la population québécoise. C’est notre souhait », a déclaré Catherine Fournier, mairesse de Longueuil et hôte du Sommet.