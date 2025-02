Un soutien de 867 560 $ pour financer des initiatives de gériatrie sociale

La Coopérative de soutien à domicile de Laval a reçu une aide financière de 867 560 $ par le gouvernement du Québec afin de soutenir la mise en œuvre des initiatives de gériatrie sociale.

Cette annonce provient de la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, ainsi que la députée de Laval-des-Rapides, Céline Haytayan.

« Je suis très heureuse de soutenir le déploiement de ces initiatives de gériatrie sociale à travers nos différentes régions, grâce à ce nouveau financement. C’est un modèle auquel je crois et qui est en accord avec la nouvelle vision du ministère de la Santé et des Services sociaux visant à faire davantage en matière de prévention, particulièrement pour les personnes aînées. De plus, ces initiatives de gériatrie sociale s’intègrent dans notre stratégie visant à continuer de promouvoir un vieillissement positif, actif et en santé dans toutes les régions du Québec », indique Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides.

« L’approche de la gériatrie sociale a fait ses preuves, et c’est une grande fierté de savoir que le projet pilote lancé en 2019 par la Coopérative de soutien à domicile de Laval se poursuivra et prendra de l’ampleur. Ce nouveau financement permettra de soutenir des activités qui contribueront à la fois au maintien de l’autonomie et à la participation active de personnes aînées dans notre communauté. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour Laval ! », ajoute Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides

L’objectif de la gériatrie sociale est de prévenir la perte d’autonomie des aînés à domicile en formant et en mobilisant les personnes qui sont dans leur quotidien (les proches, les travailleurs et travailleuses à domicile, les intervenants et intervenantes communautaires, etc.).

L’approche de gériatrie sociale repose sur des interventions précoces visant à restaurer et favoriser l’autonomie des personnes aînées en contexte de fragilisation. En dirigeant ces personnes aînées vers les bons services, en collaboration avec les établissements et les ressources de la communauté, ces initiatives améliorent la connexion ou la reconnexion des personnes aînées avec les ressources pertinentes.

« Je suis fier que notre gouvernement soutienne des initiatives comme celle de la Coopérative de soutien à domicile de Laval, qui joue un rôle clé à Laval. Elle offre aux aînés de la région un accès rapide à un accompagnement spécialisé, favorisant leur autonomie et leur bien-être. Cette initiative essentielle renforce le lien entre nos aînés et leur communauté, tout en leur offrant un soutien adapté et humain. C’est une approche innovante qui reflète notre engagement à offrir un soutien adapté et humain aux personnes aînées du Québec », termine Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval,