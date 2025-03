Aînés: l'action du gouvernement est jugée durement

Un tronçon de 13 kilomètres sur le boulevard Saint-Martin à Laval sera métamorphosé en un axe urbain plus sécuritaire, vert et résilient grâce à un investissement conjoint de 39 M$ de la Ville de Laval et du gouvernement fédéral. Avec la plantation de 525 arbres et l’aménagement de plus de 15 000 m² de banquettes végétalisées, soit l’équivalent ...