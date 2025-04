Deux chantiers majeurs au centre-ville de Laval

La Ville de Laval franchit une nouvelle étape dans la consolidation de son pôle civique au centre-ville, en lançant les travaux de construction d’une nouvelle cour municipale moderne et en poursuivant le projet de rénovation de l’hôtel de ville. Ces projets d’envergure visent à moderniser les infrastructures publiques et à optimiser l’efficacité des services municipaux grâce à un regroupement stratégique des principaux services administratifs.

« La consolidation de nos services municipaux au cœur du centre-ville, y compris le comptoir multiservice du 1333, boulevard Chomedey, permettra de simplifier l’accès pour nos citoyens et nos citoyennes. Ce regroupement favorisera une plus grande efficacité dans la prestation des services tout en créant un espace civique moderne, accessible et accueillant pour tous. Ce pôle civique renforcera le sentiment d’appartenance à notre communauté et facilitera les démarches administratives au quotidien », indique Stéphane Boyer, maire de Laval

La future cour municipale se distinguera par un concept architectural moderne et fonctionnel. Pensé pour optimiser la circulation des usagers et offrir un environnement lumineux et accueillant, le bâtiment intègrera des espaces ouverts, des matériaux durables et une conception écoresponsable visant la certification LEED. En plus de son architecture innovante, la cour bénéficiera d’un logiciel de gestion judiciaire avancé développé avec BVC-Groupe Cyberjustice qui automatisera le traitement des dossiers et simplifiera les démarches pour la population. Rappelons que le mandat de conception-construction a été octroyé en janvier dernier. Les travaux se poursuivront jusqu’au printemps 2027.

Les travaux de rénovation de l’hôtel de ville, un bâtiment emblématique de Laval, avancent à bon rythme. Les phases préparatoires, incluant la démolition sélective intérieure et la décontamination, sont maintenant terminées, ouvrant la voie aux prochaines étapes de construction qui débuteront cette année. L’objectif est de préserver le cachet patrimonial du bâtiment tout en l’adaptant aux besoins d’aujourd’hui.

Une connexion harmonieuse entre les deux bâtiments

Un parvis commun reliera harmonieusement l’hôtel de ville et la cour municipale. De plus, les aménagements paysagers seront uniformisés pour marquer l’espace civique, qui a été conçu comme un lieu d’échanges et de rencontres citoyennes. De larges trottoirs faciliteront la circulation piétonnière et la mobilité active tout en créant un lien fluide vers l’aire de stationnement. Finalement, l’intégration des deux bâtiments sera mise en valeur par un design architectural soigné qui renforcera leur complémentarité au sein du paysage urbain.